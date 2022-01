SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nonostante la sospensione del campionato fino al 23 gennaio, i rossoblù di mister Alfonsi continuano ad allenarsi in gruppo per prepararsi al meglio in vista della gara con il Pineto. Citando proprio la squadra abruzzese, ecco le dichiarazioni dell’ex di turno che salterà la gara per squalifica, Federico Cardella.

Cardella: “In questa prima settimana ho avuto impressioni positive, ci siamo allenati in gruppo e per fortuna nessuno è risultato positivo al virus. Il mister e il professore ci spronano a dare di più, queste sono settimane importanti per mettere carburante per poi fare un girone di ritorno importante. A livello personale spero di segnare tanti gol ed aiutare i miei compagni, la Samb non merita questa posizione. Stiamo lavorando bene e non vediamo l’ora di iniziare. Mi sto trovando bene con i nuovi compagni, anche con quelli di reparto. Sono sicuro che con il tempo troveremo la giusta intesa.

