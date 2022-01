SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sta ancora imparando l’italiano, ma quando si tratta di dare indicazioni ai suoi difensori in campo, si fa capire benissimo.

Tobias Knoflach, portiere austriaco 28enne alla sua prima stagione in rossoblu, si è raccontato ai microfoni del club, parlando della sua esperienza fino ad ora alla Samb e del suo rapporto con l’italiano, che da pochi mesi ha iniziato a studiare (in primo piano l’intervista integrale in inglese, di seguito la traduzione):

“Sono felice di essere qui, sono stati dei mesi un po’ pazzi ma ci sono stati anche momenti positivi – dichiara l’estremo difensore – Io cerco di dare il meglio ogni giorno e vediamo cosa succederà”.

Cosa ti aspetti da questo nuovo anno, sia da un punto di vista personale che di squadra? “Sarà molto importante continuare a vincere partite non solo tra le mura amiche ma anche fuori casa. Abbiamo tutte le qualità per far bene e fare tanti punti nel girone di ritorno, sono convinto che questa è una squadra che ha le potenzialità per stare in tutt’altra posizione di classifica”.

“Il rapporto con l’ex portiere Stefano Visi? Lavoriamo bene ogni giorno. Sono molto felice di allenarmi con Visi e con gli altri portieri della squadra” – confessa con un sorriso.

Come va con l’italiano? “Conosco più che altro le parole di campo come sinistra, destra, dietro, avanti, rapido, fuori, datti una sveglia…Sto provando ad imparare in fretta l’italiano, parlarlo non è così facile per me, ma continuo a provarci, promesso”.

