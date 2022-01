SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sospiro di sollievo per gli orange.

In casa Porto d’Ascoli Calcio sono ripartiti gli allenamenti di gruppo, dopo che dall’ultimo giro di tamponi non sono emersi ulteriori casi di positività al Covid-19. Chiusura con partitella 10 contro 10 e tanti sorrisi per la squadra vincente.

Sul fronte mercato, il nuovo rincalzo Under arriva da Fermo: “La Fermana comunica il passaggio, a titolo temporaneo fino al prossimo 30 giugno, al Porto D’Ascoli del centrocampista classe 2003 Jacopo Marini, prodotto del vivaio gialloblù e finora aggregato al gruppo della prima squadra” – si legge sui canali ufficiali del club gialloblu.

Il giovane centrocampista della Beretti, è stato spesso aggregato in prima squadra nell’ultima stagione e mezza. Potrà essere una pedina molto valida per mister Ciampelli, che potrà così contare su un uomo in più per far tirare il fiato al pari età Evangelisti in caso di bisogno.

