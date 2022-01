GIULIANOVA – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione l’8 gennaio, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo.

La Compagnia Carabinieri di Giulianova con il personale delle Stazioni dipendenti, nel corso della nottata odierna, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio , mirato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e le violazione delle norme Anti-Covid. L’ attività di carattere preventivo veniva eseguita su tutto il territorio della Compagnia Giuliese e nel corso della stessa venivano ispezionati anche alcuni esercizi commerciali dove venivano controllati complessivamente 60 clienti per verificare il rispetto delle norme sul distanziamento sociale e del green pass.

I controlli venivano effettuati anche lungo le arterie principali del territorio e sugli obiettivi sensibili ai reati contro il patrimonio. Nel corso delle attività sulla circolazione stradale venivano controllati 34 autoveicoli e 60 persone .

Le attività di monitoraggio del territorio , portavano anche al deferimento in stato di libertà di un uomo di anni 42, pluripregiudicato che fermato per un controllo a bordo di un autovettura sospetta veniva trovato in possesso di oggetti atti allo scasso e 2 passamontagna. Il soggetto fermato nel Comune di Roseto al termine delle formalità di rito veniva anche proposto per il foglio di via obbligatorio. Nella stessa serata i militari del Norm procedevano al controllo di un altro soggetto che trovato in possesso di un discreto quantitativo di sostanza stupefacente veniva segnalato alla Prefettura di Teramo per la relativa violazione amministrativa.

La presenza costante sul territorio da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Giulianova anche sotto il periodo delle festività Natalizie è risultato premiante sotto l’ aspetto della sicurezza perché ha fatto registrare anche un importante decremento dei reati di tipo predatorio che destano particolare allarme sociale nei cittadini.

