“Aumenteremo mano a mano l’intensità per arrivare nella miglior condizione possibile il 23 gennaio alla ripresa del campionato” – spiega il preparatore atletico. Nel frattempo risoluzione consensuale col giovane Francesco Bruno. Per lui 2 presenze tra i pali a inizio stagione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con lo stop del campionato, cambiano anche i programmi e le schede tecniche degli allenamenti per i rossoblu.

A fare il punto sulla condizione dei ragazzi, è il preparatore atletico Francesco Paolini: “A seguito dell’esito negativo dei tamponi di stamattina, siamo tornati ad allenarci in gruppo, il che è favorevole in quanto ci permette di aggregare tutti gli elementi della squadra. Staff tecnico e medico lavorano in perfetta sintonia e questo aspetto è fondamentale per arrivare nella miglior forma possibile al 23 gennaio, giorno in cui si scenderà di nuovo in campo”.

“Ci serviamo di molti dati per monitorare la condizione dei giocatori – spiega il preparatore – in modo tale da misurare costantemente sia il carico sia l’evoluzione e lo stato di forma dei giocatori. Come stanno rispondendo i ragazzi? Sono molto disponibili, devo far loro un plauso. E’ importante capire quale sia la giusta metodologia da applicare quando si verifica un cambiamento del genere nel calendario. Quello che faremo sarà andare ad incrementare man mano i carichi di lavoro per portarli in condizione, così da affrontare al meglio la seconda parte di stagione”.

Nel frattempo, il giovane portiere Francesco Bruno, classe ’03, ha risolto consensualmente il suo contratto che lo legava al club di Renzi. Dopo aver difeso i pali della Samb nelle prime giornate con mister Donati, era finito ai margini della rosa, anche in seguito all’arrivo del più esperto Knoflach. L’estremo difensore, torna dunque ad Udine.

