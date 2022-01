Lo ha reso noto il club rossoblu in una nota ufficiale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo giorni di sedute individuali, che avevano costretto i rossoblu a svolgere per lo più esercizi di coordinazione, forza e resistenza per via delle molte positività al covid, i ragazzi del duo Visi-Alfonsi sono tornati a svolgere allenamenti di squadra.

“Dopo il nuovo giro di tamponi molecolari effettuato in data odierna, non sono emersi ulteriori casi di positività al Covid-19 – si legge nel comunicato ufficiale del club diffuso nel primo pomeriggio di oggi, 7 gennaio – Pertanto, potranno riprendere gli allenamenti di gruppo”.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.