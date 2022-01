SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo l’ufficialità arrivata dalla Lega Dilettanti per la sospensione del campionato di Serie D, i rossoblu recupereranno la gara con il Pineto il 23 gennaio. Ci sarà una lunga pausa e in giornata odierna sono arrivate anche le dichiarazioni di mister Visi. Di seguito la videointervista.

Continuano le sedute di allenamento individuali per i rossoblù, impegnati, anche nella mattinata odierna, in specifiche essrcitazioni di prevenzione e coordinazione, circuiti di forza e resistenza specifica. Domani previsto un nuovo giro di tamponi.

Visi: “Era inevitabile la sospensione del campionato, il pro che abbiamo è che riusciremo a recuperare alcuni giocatori mentre il contro è che venivamo da un buon periodo e mentalmente eravamo apposto, ora si ricomincia da zero. Il programma di lavoro è stato stravolto ma non è un problema che riguarda solo noi. Domani effettueremo un altro giro di tamponi sperando di avere tutti i giocatori disponibili. Stiamo cercando di organizzare il lavoro per i ragazzi nei migliori dei modi per poterci preparare alla ripresa del campionato. Ci auguriamo che questa situazione di emergenza finisca presto”.

