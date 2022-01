SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 8 gennaio, alle ore 18, presso l’Auditorium Tebaldini di San Benedetto del Tronto, lo scrittore sambenedettese Matteo Trevisani presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Libro del Sangue” ( ed. Blu Atlantide ). L’evento è organizzato dall’associazione culturale “I luoghi della scrittura” in collaborazione con la libreria “Libri ed eventi” di San Benedetto del Tronto e ha il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale. Converserà con l’autore Giovanna Frastalli.

Matteo Trevisani è nato a San Benedetto del Tronto nel 1986, ma attualmente vive a Roma. Per Edizioni di Atlantide ha pubblicato “Libro dei fulmini” (2017, finalista al Premio Biblioteche di Roma) e “Libro del sole” (2019, Premio Comisso under 35). Editor di “Edizioni Tlon” e redattore di “Nuovi Argomenti”, ha scritto e scrive su diversi giornali e riviste e collabora con “La Lettura – Corriere della Sera”.



Un grande mistero e la ricerca della propria identità e del proprio destino sono i fili conduttori del “Libro del sangue” di Matteo Trevisani, che si trova, un giorno di primavera, a ricevere una mail con un albero genealogico della propria famiglia. Rispetto a quella conosciuta dal protagonista, questa genealogia ha, però, una particolarità: a un certo punto le famiglie degli avi divergono, lasciando apparire nelle pieghe delle nascite e delle morti accadimenti terribili, segreti e naufragi ricorrenti. Inoltre, questo albero non riporta soltanto nomi e date di nascita e di morte degli antenati di Matteo, ma anche il suo nome e la sua data di morte: 21 settembre 2021. Uno strano episodio turba ulteriormente la vita dello scrittore: il giornale con cui collabora pubblica un articolo firmato da Matteo, ma che lui non ricorda di avere scritto, anche se vi riconosce il proprio stile e i propri pensieri. La ricerca sulla propria linea familiare, che Matteo aveva compiuto anni prima insieme a un genealogista scomparso da poco, si intreccia, dunque, improvvisamente, alla sua nuova indagine su cosa si nasconda dietro questi eventi e Matteo si trova, così, impegnato in una corsa affannosa lontano da Melissa, la donna che ama, e da Cosmo, il loro figlio di pochi anni, per cercare di capire chi sia il misterioso mittente che sembra conoscere il destino che, forse, lo attende.

Visionario, sorprendente, lirico, spiazzante: questo libro, straordinaria avventura di genealogia e destino, è il romanzo della maturità del più originale giovane scrittore italiano di questi anni.



Dicono di lui:

“Dopo il Libro dei fulmini e il Libro del Sole, ecco il Libro del sangue. Matteo Trevisani racchiude in questa ideale trilogia, tanto composita e tanto coerente, tutte quelle caratteristiche che permettono anche al lettore più sprovveduto di includerlo tra i veri scrittori e non tra i tanti che, semplicemente, scrivono”. Marcello Fois

“Vertiginoso e perturbante. Matteo Trevisani ha scritto un romanzo memorabile”. Teresa Ciabatti

“Matteo Trevisani è da sempre portatore di originalità e visione nella letteratura italiana, ma questa volta lo è in senso letterale, come colui che con la scrittura va all’origine e sa vedere il passato, sa indicare tutte le linee del suo e del nostro sangue”. Giulia Caminito.

La prenotazione è obbligatoria al numero: 335 7000773

