SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le Amministrazioni comunali di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto informano che nelle giornate di venerdì 7 e sabato 8 gennaio tutte le scuole di ogni ordine e grado, site nei comuni di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, resteranno chiuse.

L’ordinanza specifica che “sono sospese precauzionalmente le attività didattiche ed educative in presenza”.

“Le attività scolastiche saranno sospese affinché si possa avere un quadro più completo dei casi di positività che stanno purtroppo emergendo, anche a seguito dei ritrovi di Capodanno – hanno dichiarato i sindaci Marco Fioravanti e Antonio Spazzafumo – Si tratta di un provvedimento di buon senso, volto a ridurre i rischi connessi alla probabile presenza di soggetti positivi asintomatici. Cogliamo l’occasione per invitare tutta la cittadinanza alla massima prudenza e attenzione: i casi di positività sono in aumento in tutto il territorio ed è fondamentale che ciascuno rispetti rigorosamente le regole in vigore e adotti tutte le misure precauzionali”.

