SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il primo giro di tamponi dove sono stati individuati sei positività al virus (cinque giocatori e un membro dello staff), in data odierna, dopo un altro giro di tamponi, è stata individuata un’altra positività di un giocatore, lo ha comunicato il club sui propri canali.

“La A.S. Sambenedettese comunica che, a seguito di ulteriori tamponi, effettuati in data odierna, è emerso un ulteriore caso di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Sono state quindi attivate tutte le procedure del caso e l’atleta è stato posto in isolamento domiciliare come da protocollo. Gli allenamenti proseguono in modalità individuale.”

Con questo altro caso di Covid-19 prende sempre più piede l’ipotesi di un rinvio in vista della prossima gara.

