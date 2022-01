Le telecamere di sicurezza hanno ripreso l’avvio improvviso delle fiamme in un mucchio di rifiuti ma non è ancora chiaro cosa le abbia innescate

SAN BENEDETTO DE TRONTO – Apprensione e timore in Riviera alle prime ore del 5 gennaio.

Vasto incendio all’Italservizi di San Benedetto in via Val Tiberina, al confine tra Porto d’Ascoli e Centobuchi.

Il fuoco è divampato nella notte presso lo stabilimento adibito al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti, nella zona industriale.

Sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine che hanno provveduto ad evacuare la zona.

La segnalazione è avvenuta dopo che un’enorme colonna di fumo si è innalzata, raggiungendo le abitazioni circostanti.

Da chiarire le cause del rogo e stima sui danni ancora da compiere.

Sul posto sono intervenute squadre di Ascoli Piceno, San Benedetto, Fermo, Macerata e Ancona che hanno circoscritto le fiamme in una parte dell’azienda, evitando che si propagassero ai capannoni industriali adiacenti. Il grosso del lavoro è terminato intorno alle 4, poi è iniziata l’operazione di bonifica, tuttora in corso.

Si indaga per capire quale è stata l’origine del rogo: le telecamere di sicurezza hanno ripreso l’avvio improvviso delle fiamme in un mucchio di rifiuti ma non è ancora chiaro cosa le abbia innescate.

