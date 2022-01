SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la pausa per le festività natalizie, riprende il corso di yoga olistico presso l’hotel Quadrifoglio di San Benedetto del Tronto (sala maestrale, terzo piano, via Pasubio 50 a Porto d’Ascoli ).

L’iniziativa è promossa dal Circolo Acli Oscar Romero, con la collaborazione di U.S. Acli Marche Aps, del Teatro delle Foglie e di Cesar Dance Studio, e ha lo scopo di far conoscere un’ attività come quella dello yoga, che produce evidenti benefici alla salute di chi la pratica. Il corso, che continuerà fino al 20 maggio 2022, si svolgerà in due diversi orari: il martedì alle ore 21 e il venerdì alle ore 19 e tutte le lezioni, della durata di un’ora ciascuna, saranno tenute dall’insegnante Eugenia Brega.

Sono tutti invitati a iscriversi al corso. Per informazioni e iscrizioni si può contattare il numero: 344 2229927.

