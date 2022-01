Il sindaco: “Il sistema di prenotazione non ha date libere se non dal 20 di gennaio e questo è inaccettabile: stiamo sollecitando tutti gli organi regionali competenti per risolvere questa incongruenza, che ancora una volta va a discapito dei cittadini sambenedettesi e di tutto l’hinterland”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota diffusa il 4 gennaio dal sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo.

Buonasera a tutti, volevo comunicarvi il risultato dell’ultimo tampone molecolare effettuato oggi: NEGATIVO! La quarantena per chi è vaccinato dura una settimana e termina dopo un tampone con risultato negativo, quindi da domani posso tornare finalmente in presenza nel mio ufficio al Comune (anche se non ho mai smesso di lavorarci “a distanza”).

I sintomi del virus sono stati lievi grazie alla vaccinazione e, per questo, esorto nuovamente tutti a proseguire (o iniziare) il percorso vaccinale, che è fondamentale per riportare un po’ di normalità nella nostra città.

Lunedì prossimo scatteranno le nuove regole per il Green Pass, ma a tutt’oggi persistono i problemi all’Hub Vaccinale del Centro Agroalimentare di Porto d’Ascoli. Il sistema di prenotazione – da quanto mi dicono – non ha date libere se non dal 20 di gennaio e questo è inaccettabile: stiamo sollecitando tutti gli organi regionali competenti per risolvere questa incongruenza, che ancora una volta va a discapito dei cittadini sambenedettesi e di tutto l’hinterland. Adesso ci aspettiamo ascolto e soluzioni reali a questi problemi che si protraggono da troppo tempo.

Ringrazio di cuore tutti quelli che mi hanno sostenuto in questa lungo periodo di isolamento anche con un semplice messaggio: essere comunità – per me – vuol dire anche questo.

