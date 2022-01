SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la pausa del campionato per il periodo natalizio, non è iniziato nei migliori dei modi il nuovo anno per i rossoblu di Alfonsi e Visi, infatti, sei membri del gruppo squadra tra giocatori e staff sono risultati positivi al COVID-19. Dunque è a rischio rinvio la gara programmata per domenica 9 gennaio alle ore 14:30 al “Riviera delle Palme” contro il Pineto.

Alfonsi: “Inizio del nuovo anno complicato, questo virus non ci abbandona ma per fortuna i ragazzi stanno tutti quanti bene. Stiamo eseguendo degli allenamenti individuali, senza il pallone e senza fare la doccia per evitare contatti. Abbiamo chiesto il rinvio della gara col Pineto perché potrebbero uscire fuori altri positivi. In questa situazione il programma di lavoro è cambiato, prima lavoravamo sotto l’aspetto mentale, ora stiamo lavorando su quello fisico poi quando ci sarà la possibilità anche tatticamente e tecnicamente”.

