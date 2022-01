CUPRA MARITTIMA – In vista della ripresa delle lezioni scolastiche, al fine di garantire il rientro il più possibile in sicurezza, il Comune di Cupra Marittima in collaborazione con la Farmacia Comunale Cuprense, organizza presso il campo sportivo comunale fratelli Veccia, per il pomeriggio di mercoledì 5 gennaio dalle 14 alle 18 e la mattina di giovedì 6 gennaio dalle 9 alle 12, tamponi rapidi gratuiti ai bambini della scuola dell’infanzia, agli studenti della scuola elementare e media, e a tutto il personale scolastico (insegnanti, personale Ata, operatori mensa).

I tamponi saranno validi solo ai fini dello screening e non saranno validi ai fini del rilascio del greenpass né come certificato di fine quarantena.

Nel pomeriggio di giovedì 6 gennaio invece, dalle 12 alle 20 sarà possibile effettuare lo screening sempre gratuito e senza prenotazione, a San Benedetto presso la tensostruttura vicino al palazzetto dello sport come da disposizioni della Regione Marche.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.