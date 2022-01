CUPRA MARITTIMA – La prima settimana dell’anno al Margherita si apre con una commedia italiana dal cast pazzesco, il meglio delle attrici italiane concentrate in un unico film, con tanto di incursione della straordinaria Ornella Vanoni, ironica e vera in ogni cosa che fa. Nella commedia in giallo di “7 donne e un mistero” di Alessandro Genovesi troviamo: la stramba mamma Margherita Buy, la sensuale e verace Luisa Ranieri, la brillante e concentrato di bravura Diana Del Bufalo, la giovane e frizzante Benedetta Porcaroli. Una rivisitazione del famoso film di Francois Ozon, Otto donne e un mistero, che le nostre attrici rendono una perla tutta nostra e speriamo apra il varco alle commedie italiane al femminile.

“Me contro te – Persi nel tempo” dei giovani youtuber Sofì (Sofia Scalia) e Luì (Luigi Calagna) arrivano per la prima volta sullo schermo del Margherita per festeggiare insieme ai più piccoli la festa della Befana.

Dal 7 gennaio si torna al cinema dei festival con “Illusioni perdute” di Xavier Giannoli, presentato a Venezia 78, il film è tratto dall’omonimo romanzo di Honoré de Balzac e racconta del giovane talentuoso Lucien pronto a dare il suo contributo al mondo, ma si scontrerà con la società parigina. Un film di contrasti visivi e tematici che rende il romanzo dell’800 attualissimo, in un tempo come quello attuale prostituito alla comunicazione.

PROGRAMMAZIONE DAL 3 AL 10 GENNAIO 2022

7 DONNE E UN MISTERO di Alessandro Genovesi (ITA 2021, 82’)

Lunedì 3 gennaio ore 19,10 – 21,15

Martedì 4 gennaio ore 19,10 – 21,15

Mercoledì 5 gennaio ore 19,10 – 21,15

Giovedì 6 gennaio ore 17,30 -21,15 di Alessandro Genovesi (ITA 2021, 82’)Lunedì 3 gennaio ore 19,10 – 21,15Martedì 4 gennaio ore 19,10 – 21,15Mercoledì 5 gennaio ore 19,10 – 21,15Giovedì 6 gennaio ore 17,30 -21,15 ME CONTRO TE – PERSI NEL TEMPO di Gianluca Leuzzi (ITA 2022, 68’)

Lunedì 3/01 ore 18

Mercoledì 5/01 ore 18

Giovedì 6/01 ore 16,10-19,30

Sabato 8/01 ore 17

Domenica 9/01 ore 16,40 ILLUSIONI PERDUTE di Xavier Giannoli (FR 2021, 144’)

Venezia 78

Venerdì 7/01 ore 18,10 – 21

Sabato 8/01 ore 18,10-21

Domenica 9/01 ore 18,10-21

Lunedì 10/01 ore 18,10 -21

info acquisto biglietti e prenotazioni (consigliata) su www.cinemamargherita.com

Per accedere al cinema :

-consigliata la prenotazione da effettuare sul nostro sito come richiesto dalla normativa per il tracciamento sanitario anticovid.

-igienizzare mani

-ingresso consentito solo ai possessori di Super Green Pass

-indossare la mascherina ffp2

– è vietato consumare cibo o bevande al chiuso nei cinema o teatri

-la normativa prevede la capienza al 100% ma al Margherita si preferisce mantenere una capienza che non supererà mai il 75%

