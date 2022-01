GROTTAMMARE – Appezzamenti di terreno ma anche unità abitative in pieno centro vicino alla pineta Ricciotti o in zona super panoramica, lungo la Sp Cuprense, per un totale di 16 lotti che l’Amministrazione di Grottammare ha deciso di vendere tramite asta pubblica.

Gli interessati hanno tempo fino al prossimo 13 gennaio per presentare le proprie offerte in rialzo sull’importo a base di gara.

L’avviso contenente l’elenco dei beni, la loro descrizione e il rispettivo valore a base d’asta è pubblicato nella sezione “Avvisi e bandi” del sito istituzionale www.comune.grottammare.ap.it.

L’asta si terrà presso la sede comunale di via Palmaroli 13, piano seminterrato, il 18 gennaio.

