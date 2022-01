Tra i tanti successi ottenuti del 2021, tutti raccolti in un video omaggio, l’Artistic Picenum segnala in particolare quello del cortometraggio sociale “Anna”, del regista Vincenzo Palazzo, interamente girato a Grottammare, che è stato decretato miglior corto di novembre 2021 al “Milano Film Festival”.

GROTTAMMARE – Tante soddisfazioni per l’anno appena trascorso e altrettanti progetti per quello appena iniziato per l’ associazione culturale grottammarese Artistic Picenum, che ha voluto festeggiare l’anno vecchio e accogliere il nuovo con un video omaggio, nel quale vengono ripercorse tutte le tappe delle sue produzioni live e digitali.

“In questo video abbiamo voluto ricordare le nostre iniziative, volte alla novità e alla ricerca dei nuovi gusti dello spettatore, che deve essere catturato da iniziative al passo con i tempi e adatte a tutte le contaminazioni possibili insite nello spettacolo- ha spiegato il presidente Giuseppe Cameli, coadiuvato nella regia da Marco Meconi. “Siamo grati a tutti quelli che ci hanno sostenuto, in primis all’ amministrazione comunale grottammarese che ha creduto nelle nostre intuizioni e nella bontà delle nostre azioni culturali – ha concluso.

Tra i successi dell’anno passato c’è sicuramente la produzione del cortometraggio sociale “Anna”, del regista Vincenzo Palazzo, interamente girato a Grottammare, interpretato dall’ attrice protagonista Daria Morelli, affiancata dal fumettista di Diabolik Angelo Maria Ricci, decretato miglior corto di novembre 2021 all’ importante kermesse internazionale “Milano Film Festival”, riferimento per il mondo del cinema indipendente dal 1996.

Un anno intenso, quindi, che ha visto dal parte dell’Artistic Picenum una diversificazione dell’ offerta culturale, contatti con il panorama dello star system italiano, omaggi ai giovani del Piceno e un forte accento sulle quote rosa del gruppo, tutti aspetti che hanno riscosso gradimento sia da parte della critica che del pubblico.

Tra i nuovi progetti, invece, l’ Artistic Picenum, aspettando tempi migliori per la proposizione live di alcune iniziative a causa della recrudescenza pandemica nazionale, nelle prossime settimane continuerà la programmazione digitale da remoto della rubrica artistica “Picenum Talk“, andando alla scoperta di curiosità e personaggi dell’arte locale.

Una bella soddisfazione da parte del team associativo che, durante il periodo natalizio, si è visto anche recapitare personali e simpatici messaggi social di auguri da parte di personaggi televisivi come Massimo Bagnato, Baz, Paolo Ruffini, Francesca Alotta e i Jalisse.

