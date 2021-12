Forze dell’Ordine in azione in queste ultime ore del 2021

TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 31 dicembre, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo.

La Compagnia Carabinieri di Teramo , nella giornata odierna , ha disposto degli

straordinari servizi di controllo e vigilanza, per arginare il fenomeno degli assembramenti

nei pressi dei locali pubblici, in occasione del classico aperitivo di fine anno.

In ottemperanza alle raccomandazioni emanate dalla prefettura di Teramo a tutti i sindaci,

i carabinieri della compagnia , hanno effettuato numerosi controlli sulle aree pubbliche ed

all’interno degli esercizi commerciali, affinché tutti rispettassero la normativa covid, ma

anche l’ordinanza del comune di Teramo emanata su input della prefettura

Nel complesso sono state impiegate 9 pattuglie.

L’attività , iniziata prima che si creassero grossi assembramenti, ha avuto un ottimo

risultato, dissuadendo l’aggregazione di una moltitudine di persone nei soliti luoghi di

ritrovo. I militari, hanno proceduto ad ispezionare ben 18 locali, tutti che lavoravano nel

pieno rispetto delle norme nonché provveduto a controllare i clienti che erano al loro

interno per un totale di 220 persone , trovandole tutte munite del prescritto green pass.

Durante il servizio, i carabinieri, perlustrando i giardini Marcozzi, nei pressi della statua

dedicata ai caduti di Nassiriya , controllavano cinque persone che senza mascherina e

distanza di sicurezza, mangiavano e bevevano alcolici.

Per tali motivi gli stessi venivano

contravvenzionati ai sensi della normativa covid e dell’ordinanza del comune che vieta il

consumo di cibo e bevande alcoliche nelle aree pubbliche fino a domenica 2 gennaio 2022

Nel complesso sono state denunciate due persone e segnalate al prefetto di Teramo per

uso non terapeutico di sostanze stupefacenti di due giovani.

