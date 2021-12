SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si chiude in bellezza il 2021 del Porto d’Ascoli Calcio, che proprio oggi, 31 dicembre ha ufficializzato due rinforzi “fuori quota” che vanno a puntellare sia il reparto offensivo sia quello difensivo.

“Il Porto d’Ascoli Calcio è lieto di annunciare l’accordo con il difensore centrale classe 1995 Niccoló Dondoni, che arriva in Riviera dopo aver iniziato la stagione al Chieti.

Notizia speciale per il mondo ‘orange’, felice di riabbracciare un gioiellino cresciuto nel proprio settore giovanile prima di spiccare il volo verso il calcio professionistico: per lui importanti esperienze tra Serie B e C con le maglie di Varese, Pistoiese, Albinoleffe e Avellino (dove ha vinto il campionato di D da protagonista con 2 gol in 20 partite). Poi Foligno, Chieti e ora il grande rientro a casa: bentornato Niccoló e in bocca al lupo” – conclude il club di patron Massi in un comunicato ufficiale”.

Poche ore dopo, è stato annunciato anche il secondo colpo di giornata:

“Il Porto d’Ascoli Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Stefano Spagna, forte attaccante italo-svizzero classe 1991 che arriva a titolo definitivo al termine di una prima parte di stagione al Montegiorgio (3 reti in 11 partite giocate).

Per lui un lungo girovagare tra i Dilettanti con tanti gol segnati (8 solo lo scorso anno in metà stagione al Porto Sant’Elpidio in D), dopo aver assaporato la Serie C tra Melfi e Montichiari con altri 10 reti in 35 presenze totali. Adesso la nuova affascinante avventura in maglia ‘orange’, con Spagna che si è subito unito al resto del gruppo per l’ultimo allenamento del 2021. Benvenuto e in bocca al lupo Stefano” – così si legge nella nota della società.

I due neo arrivi sono già alla corte di Davide Ciampelli e potranno rivelarsi pedine fondamentali nell’arco di tutto il girone di ritorno.

