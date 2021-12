Il nuovo difensore centrale arriva dall’Atletico Terme Fiuggi ed è pronto per la nuova esperienza per concludere al meglio il campionato con i rossoblu

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Altro colpo per i rossoblu che si aggiudicano le prestazioni sportive del difensore croato Luka Tomas, arriva dall’Atletico Terme Fiuggi e ritrova come compagno Ameth Fall con il qualche aveva condiviso la prima parte di campionato.

Tomas: “Sono orgoglioso di essere arrivato qui in una piazza con una società importante. Conosco Fall e me ne ha parlato bene prima di avviare la trattativa, sono contento di ritrovarlo. Ora dobbiamo affrontare il resto delle partite come delle finali, bisogna giocare per vincere e per i tre punti. Auguro a tutti i tifosi un felice anno nuovo e forza Samb”.

