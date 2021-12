E’ un uomo residente fuori provincia che è stato denunciato alla Procura della Repubblica per i reati di danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio e violazione di domicilio

​​​​MONTEPRANDONE – Atto vandalico a Monteprandone ai danni di un mezzo comunale che era parcheggiato presso la Delegazione di Centobuchi, in uno dei posti auto riservati. Il mezzo è stato preso di mira da un uomo, il quale, per motivi ancora da chiarire, in orario notturno ha scavalcato la recinzione della sede comunale, si è avvicinato all’auto, ha tagliato tutte e quattro le ruote con un arnese appuntito e si è allontanato a bordo della sua auto.

L’episodio si è consumato sotto l’occhio delle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale installata sul sede della Delegazione. Dalle prime immagini del gesto vandalico, è partito il lavoro di investigativo del personale della Polizia Locale di Monteprandone.

Sono stati verificati i passaggi di tutti i veicoli transitati sotto le telecamere Ocr, quelle con rilevazione ottica della targa poste nei varchi d’accesso e d’uscita dal territorio. Dalle immagini è stata estrapolata la targa di tutti i veicoli di passaggio sul territorio nella fascia oraria in cui è stato compiuto l’atto vandalico individuando il veicolo a bordo del quale si è allontanato l’autore del reato.

In poche ore, dunque, è stato rintracciato il colpevole. E’ un uomo residente fuori provincia che è stato denunciato alla Procura della Repubblica per i reati di danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio e violazione di domicilio.

“Questo vile gesto contro un mezzo comunale è un atto contro tutta la comunità che condanniamo – spiegano il sindaco Sergio Loggi e il presidente del Consiglio comunale delegato alla sicurezza Antonio Riccio – per questo c’è grande soddisfazione per la celerità con la quale le donne e gli uomini della Polizia Locale, attraverso il nostro sistema di videosorveglianza, hanno rintracciato e denunciato il colpevole. Quello della videosorveglianza è un progetto che intendiamo portare avanti. Infatti attualmente stiamo partecipando ad un bando nazionale del Ministero dell’Interno attraverso un progetto già approvato dalla Prefettura di Ascoli Piceno che ci consentirà di implementare il sistema”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.