GENNAIO

1 Botti di Capodanno, cinque multe a San Benedetto e due feriti lievi ad Ascoli. Controlli anti-Covid, 3 multe nel Piceno.

2 Coronavirus, al via lo screening di massa a San Benedetto. A seguire, in questo mese, esami in tutti i Comuni del Piceno.

3 “Acquaroli toglie i contributi agli Istituti Regionali per la Storia di Liberazione”. Scoppia la polemica contro il presidente della Regione Marche da parte di Anpi ed esponenti politici del centrosinistra e non solo.

6 Acquaroli, Latini e Castelli votano no all’ampliamento dell’Ipsia: “Ascoltati Ufficio Scuola Regionale e sindacati. Al lavoro per trovare soluzioni”

7 App Smart4You, che succede? Privacy e “buco” sulla gestione dei dati per lo screening di massa e non solo. Silenzio da Area Vasta 5 e politica locale.

7 “Monossido di carbonio in una scuola materna”, sventata tragedia a Comunanza. Intervento di 118 e pompieri, plesso chiuso per 2 settimane, indagano le Forze dell’Ordine.

9 Muore Alfredo Giammarini, fotografo e storico videoperatore di San Benedetto del Tronto.

9 Niente Carnevale ad Offida, l’annuncio dal Comune.

9 Ivo Panichi è il nuovo presidente Figc Marche.

10 Anche ad Ascoli niente Carnevale, la conferma dall’Arengo.

10 La Riviera piange la scomparsa di Silvano Ciarrocchi.

11 Coronavirus, Marche e Abruzzo tornano in fascia gialla dopo le festività natalizie. Durerà poco.

11 Box della piccola pesca a San Benedetto, area in concessione al Comune. Intesa con Autorità Portuale.

11 Samb, Stefano Colantuono e Pietro Fusco lasciano la società. Sollevati dagli incarichi di Direttore Tecnico e Direttore Sportivo. Il Patron Domenico Serafino a Scienziati nel Pallone, nostra trasmissione Web Tv, afferma: “Divergenza di vedute”.

12 Gianni Improta è il nuovo Direttore Tecnico della Samb.

12 Incidente sulla Teramo-Mare: un Doblò si schianta contro il guard rail, un altro esce fuori strada. Un morto.

13 Cinghiali in strada a Grottammare, dal Comune: “Cattura e trasferimento in habitat compatibili”.

14 App screening, il “buco” diventa voragine. Dall’Asur partono denunce, ma è ammissione di colpa e reticenze.

14 Folignano, scomparso l’ex sindaco Vittorio Mazzantini.

14 Monteprandone, Gianpietro Vallorani si dimette da assessore: “Coerente coi miei principi”.

14 Il Prefetto Rita Stentella lascia e saluta il Piceno: “Sarò sempre legata a questo magnifico territorio”.

15 Annullato anche il Carnevale di Montefiore dell’Aso, appuntamento rinviato al 2022.

15 Accoltellato al centro di Ascoli Piceno, muore Franco Lettieri (56enne di origini campane). Arrestato un 57enne rumeno e, nei giorni successivi, il nipote 17enne: sono accusati di omicidio.

16 Addio a Pasqualina Alfonsi, storico volto dello chalet Nadia di Porto D’Ascoli.

16 La nostra trasmissione Web Tv, Scienziati nel Pallone, sbarca su 7 Gold, nota emittente televisiva bolognese. Ogni Mercoledì e venerdì, alle ore 17, la replica su canale 13 delle puntate che vanno regolarmente in onda in diretta sul nostro canale YouTube Riviera Oggi-Piceno Oggi.

17 Coronavirus, Marche e Abruzzo tornano in fascia arancione.

17 Ascoli e la pallavolo piangono la scomparsa di Nazzareno Cottilli.

17 Morto Adriano Mei, Ambiente e Salute: “Per noi un punto di riferimento”.

20 Insulti razzisti a Shaka Mawuli durante Samb-Padova? Figc apre indagine ma la società biancoscudata si difende: “Nessun insulto al giocatore rossoblu”.

20 Progetto stadio, il Patron Domenico Serafino: “La Samb si autofinanzierà. Per il Comune risparmi e sposterà lì parte della Movida”.

20 Mangialonga 2021 in estate ad Offida? Gli organizzatori: “Evento complesso, faremo piccole iniziative se condizioni favorevoli”.

21 Metropolitana di Superficie, fermata in zona Stadio a San Benedetto: si riapre il discorso perso ad inizio Duemila.

21 Fondi Coronavirus, malversazione e riciclaggio: due persone denunciate a San Benedetto del Tronto.

22 Piano Autostrade, manca potenziamento A14 Marche Sud: “Preoccupazione, serve terza corsia”. Autostrade per l’Italia: “Terza corsia non è ancora contenuta nella nuova formulazione del Piano Economico Finanziario”.

24 Pontino Lungo a San Benedetto, ancora scritte e vandalismo. Protestano cittadini e opposizione: “Tanti proclami e pochi fatti, ennesimo sfregio”.

25 Sant’Egidio alla Vibrata, due operai folgorati durante dei lavori. Finiscono in ospedale per le cure mediche.

26 Vandali in azione al Circolo Maggioni di San Benedetto per la seconda volta da inizio 2021. Danni ingenti.

27 Giorno della Memoria. Harry Shindler: “Olocausto vergogna non solo tedesca ma anche italiana”.

27 Niente Carnevale a Castignano: “No a principali eventi, si valutano piccole iniziative”.

28 Pesci morti alla foce del Tesino, Arpam: “Presenza di cianuro”. Indagano i Carabinieri Forestali.

28 Apre il cantiere alla scuola Manzoni di San Benedetto per le riqualificazioni, il Comune: “Disagi per un anno per chi frequenta scuola e area verde vicina”.

29 Carnevale, niente carri e sfilate a Castel di Lama. Ok i concorsi.

29 Incidente sulla Salaria a Colli del Tronto, muore 76enne.

30 Caos vaccini nel Piceno. Lettera dell’Ordine dei Medici: “Somministrazione a chi non era destinato”.

30 Ascoli e Picchio in lutto, muore Mirko Santini.

31 Primavera, l’Ascoli Calcio esonera Abascal e il suo Staff. Lo spagnolo lo scorso anno fu per un breve periodo allenatore della prima squadra bianconera.

FEBBRAIO

1 Calciomercato Samb, in Riviera arriva Ivan Rossi direttamente dal River Plate.

1 Primavera dell’Ascoli Calcio affidata al duo Simone Seccardini-Nico Stallone.

1 Coronavirus, Marche e Abruzzo tornano in fascia gialla. Riaprono al pubblico bar e ristoranti, spostamenti tra Comuni all’interno della regione consentiti senza autocertificazione. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5.

2 Mario Draghi incaricato da Mattarella per formare un nuovo governo al posto di Giuseppe Conte. Verrà sostenuto da Pd, Leu, Italia Viva, Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle.

2 Lutto a Monteprandone, muore Patrizia Isidori. Aveva 68 anni.

2 Vaccini, i Nas sequestrano i registri del 2 e 3 gennaio dopo la segnalazione dell’Ordine dei Medici. Insorge Area Vasta 5: “Vergognoso”.

5 Superiori, in Abruzzo torna la didattica a distanza per 14 giorni. Stop alle lezioni in presenza.

7 “Libere tutte”: legge 194, manifestazioni partecipate a San Benedetto e Ascoli per difendere il provvedimento messo in discussione dalla nuova giunta regionale.

7 Grottammare su Rai3 nel programma “Kilimangiaro” per la competizione ‘Borghi d’Italia’.

8 Samb, si dimette l’allenatore Mauro Zironelli. In panchina torna Paolo Montero, richiamato dal Patron Domenico Serafino.

8 Il Piceno piange la scomparsa della partigiana Teresa Di Giambattista.

8 A San Benedetto e ad Ascoli un ulivo e una targa in memoria dell’ex Questore Giovanni Palatucci. Salvò più di 5 mila ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale.

9 Nuovi photored a Grottammare. La giunta approva l’ampliamento del sistema.

10 Armi da fuoco in dotazione alla Polizia Municipale di Monteprandone, prima volta nel Piceno.

10 Comuni Ciclabili, Grottammare si conferma per la quarta volta di fila.

12 Settore giovanile: alla Samb arriva Sergio Zanetti, fratello di Javier, leggenda dell’Inter e dell’Argentina. Avrà il ruolo di coordinatore.

12 Covid, l’Abruzzo diviso in due: zona arancione per Teramano e Aquilano, rossa per Pescara e Chieti. Le Marche restano gialle ma non durerà troppo.

12 Bove fantoccio ad Offida, l’ira del sindaco Massa: “Mancanza di rispetto, responsabili pagheranno le conseguenze”.

12 “…Je sò lu mare e me te magne”, aperta la mostra alla Palazzina dedicata alla tragedia del Rodi.

13 Neve nel Piceno e nel Teramano, in particolare nell’entroterra. Alcuni Comuni chiudono le scuole per precauzione.

13 Multe a raffica in Piazza Caduti del Mare a San Benedetto. I docenti dell’Alberghiero: “Sosta gratuita tolta senza dirci nulla”.

14 Carnevale, ad Ascoli qualche maschera e “macchietta” tra gelo ed emergenza Coronavirus.

15 Non voleva abbandonare Arquata del Tronto dopo il sisma 2016, Enzo Rendina condannato a 5 mesi.

15 San Benedetto e Martinsicuro nella “top ten” del saldo migratorio grazie ai terremotati piceni e abruzzesi.

16 Muore Sara Pagliarini a 95 anni. Era la mamma di Maria Teresa Napoleoni, una delle vittime del rogo del Ballarin di San Benedetto avvenuto nel 1981.

16 Coronavirus, l’ex Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ricoverato in ospedale a Pesaro.

16 Vasto incendio a Villa Sant’Antonio, in fiamme un’azienda. Danni ingenti ma nessun ferito, rilievi dell’Arpam.

16 Macerie, Arquata chiede un impianto di triturazione a Pescara del Tronto: “Abbattere i costi di trasporto”.

17 Roberto Mancini è il nuovo Testimonial delle Marche, il Ct dell’Italia promuoverà territorio.

17 Covid, un caso di variante sudafricana a San Benedetto: una ragazza rientrata dalla Svezia.

17 Ascoli e Picchio in lutto per la scomparsa di Giorgio Marini.

17 Alberi di mandorlo per ricordare le vittime del Covid a Grottammare: “Giornata della rinascita”.

17 Autovelox smontati sulla Sopraelevata: “Nuovi rilevatori nelle prossime settimane”.

17 Ascoli Piceno su Rai 5, al via le registrazioni per “Art Rider”.

18 Polizze fideiussorie illegali, denunciate 46 persone: maxi blitz delle Fiamme Gialle nel Piceno e non solo.

18 Perseverance, anche l’ascolano Marco Veneranda nel progetto Nasa per la ricerca della vita su Marte.

19 “Frode carosello” nel Teramano, Piceno e Fermano. Sequestro di beni per oltre 20 milioni e 60 denunce da parte delle Fiamme Gialle.

19 Non risponde a familiari e amici, muore donna in casa: vani i soccorsi di 118 e pompieri. La vittima è Rita Castellucci, aveva 54 anni.

19 Sistema Assenti, archiviata la querela a Pellei e Capriotti: “Fatti veri e verificati”. L’ex assessore e vicesindaco di San Benedetto, ora consigliere regionale, aveva denunciato i consiglieri di opposizione in merito alla vendita della Ex scuola Curzi alla società di suo cugino. Il Pubblico Ministero ha disposto l’infondatezza dell’accusa.

20 Vaccini Over 80 al via nelle Marche: a San Benedetto al PalaSpeca, ad Ascoli alla Casa della Gioventù.

20 “Espropriamo i brevetti della pandemia”: i Centri Sociali protestano alla Pfizer di Ascoli.

20 Paura al Del Duca durante Ascoli-Salernitana, ambulanza in campo per soccorrere il calciatore granata Dziczek. Soccorso dal 118, il giocatore riprende i sensi dopo essere svenuto durante il match.

20 Film a San Benedetto con Neri Marcoré e diretto da Fabrizio Costa, ciak dal 3 marzo. Ad Ascoli film diretto dal regista Giuseppe Piccioni con l’attore Riccardo Scamarcio, ciak dal 16 marzo.

21 Covid, muore il padre dell’ex presidente Luca Ceriscioli. Massimo Ceriscioli aveva 78 anni.

22 Morto Gabriele Cavezzi, con lui se ne va un gigante della storia sambenedettese. Aveva 87 anni.

22 Covid, prorogato stop tra Regioni fino al 27 marzo. Niente spostamenti nelle case in zona rossa.

23 Ambasciatore e carabiniere uccisi in Congo, cordoglio dei sindaci e bandiere a lutto nei municipi. Le vittime sono Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci, quest’ultimo era stato ad Arquata del Tronto dopo il terremoto 2016.

23 Morto Lawrence Ferlinghetti, poeta della beat generation. Scrisse anche “Grottammare”. Aveva 101 anni.

24 Escursionista scompare sul Monte Vettore. Verrà ritrovato morto dai soccorritori: si tratta di un 60enne di Monfalcone Appenino.

25 Covid e assembramenti. Stop alla vendita e al consumo di alcool ad Ascoli e San Benedetto dalle 18 alle 6 da sabato a lunedì. Per un mese.

25 Ascoli e il Carnevale piangono la scomparsa di Mario Drudi.

25 Elezioni San Benedetto, si candidano al momento come candidati sindaci Serafino Angelini, Antonio Spazzafumo, Paolo Canducci e Andrea Traini.

25 FantaSanremo, spopola in Italia il gioco del Festival. La simpatica idea nasce nel Fermano.

26 Le Marche tornano in zona Arancione a causa del peggioramento dei dati sui contagi, specialmente nell’Anconetano. Didattica a distanza per le Superiori, ordinanza della Regione Marche. L’Abruzzo resta “bicolore”: Teramo e L’Aquila arancione, Pescara e Chieti rossa.

26 Niente Mezza Maratona dei Fiori a San Benedetto, appuntamento rinviato al 2022.

27 Covid, l’Abruzzo chiude tutte le scuole. Didattica a distanza dalle elementari alle Superiori.

27 Covid, Piunti vieta le manifestazioni sportive su suolo pubblico a San Benedetto. Il giorno prima era stata annullata la Maratonina dei Magi in programma il 28 febbraio scatenando le ire di Roberto Silvestri, presidente dell’associazione Porto 85.

27 Vulnerabilità sismica delle scuole ad Ascoli: solo le scuole di Marino del Tronto e San Gaetano rientrano in classe di rischio A o superiore. Addirittura ben 5 sono in classe di rischio.

27 “Via Donne di Mare” al porto di San Benedetto, scoperta la targa.

27 Terme di Offida, progetto approvato dal Consiglio Comunale. Benessere e Spa del vino.

27 Crisi Samb: tre sconfitte di fila per i rossoblu di Paolo Montero, in casa contro Imolese e Sudtirol, in trasferta a Modena. Mister in discussione, critiche alle società e a Serafino. La stampa nostrana parla di problemi e ritardi degli stipendi ai giocatori.

28 Il ripano Marco Lanciotti al Festival di Sanremo insieme al cantante Achille Lauro.

28 Rissa a San Benedetto e bottiglia incendiaria contro un bar a Porto d’Ascoli. Indagano Polizia e Carabinieri.

28 Incidente stradale a Viareggio, muore il sambenedettese Sergio Merlini. Aveva 72 anni.

28 A San Benedetto muore Mario Pompei. Aveva 68 anni.

MARZO

1 Niente Maratona sulla Sabbia a San Benedetto, appuntamento rinviato al 2022.

1 Primo giorno per le Marche in fascia arancione. L’Abruzzo bicolore ovvero arancione Teramo, L’Aquila, rosso Chieti e Pescara.

2 Acquaroli firma ordinanza: provincia di Ancona in zona rossa.

4 Il Governo ha deciso, le elezioni comunali slittano da maggio a settembre/ottobre. Amministrative rimandate, quindi, a San Benedetto e non solo.

4 Al via le riprese a San Benedetto del film Rai con Neri Marcorè, “Digitare il codice segreto”. Ciak anche alla Villa Nicolai di Centobuchi, lavori conclusi il 30 marzo.

4 Ascoli in lutto per la scomparsa di Elisabetta Orlini.

4 Dad per medie, Superiori e Università nel Piceno. La provincia di Macerata diventa “rossa” come Ancona. Acquaroli firma nuova ordinanza.

5 Piceno in lutto, è morto Elio Galanti. Era presidente dell’Automobile Club Ascoli-Fermo.

5 Da diversi giorni voci su ritardi per gli stipendi dei calciatori e altri tesserati della Samb scuotono l’ambiente rossoblu. Serafino, tramite un video, rassicura: “Ritardi per controlli flussi di denaro dall’estero”. Ma la tempesta è dietro l’angolo.

7 I Maneskin vincono il Festival di Sanremo 2021, gloria anche per il Maestro teramano Enrico Melozzi.

7 Dardust show al Festival di Sanremo insieme ai tamburini della Quintana di Ascoli alla serata finale della kermesse musicale.

8 Zona rossa per province di Pesaro e Fermo. Acquaroli firma un’altra ordinanza.

9 Scoppia una grana importante alla Samb inerente agli stipendi non pagati. Maxi Lopez sui Social: “Difficoltà e poca chiarezza nel club”. I compagni: “Siamo con te”. Dal Club una sola replica: “Necessario chiarire”. Serafino convoca conferenze stampa, prima rimandate e poi slittate definitivamente. Spunta Kim Dae Jung, figura finora sconosciuta, socio della Sudaires del patron rossoblu. Dalla Colombia ecco Fernando e Kishor Rico, collaboratori del sud-coreano/americano. Si delinea un quadra non chiaro sulla gestione rossoblu.

9 Premio “Silvana Scaramucci” assegnato a Matilde Menicozzi.

9 Campi da basket “Las Vegas” a San Benedetto, ufficialmente partiti i lavori di riqualificazione.

9 Ferrovia dei Due Mari. Il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, scrive al Ministro Giovannini: “Opera da realizzare”.

10 Nota dell’Associazione Italiana Calciatori: “Giocatori Samb chiedono solo quanto dovuto”.

11 Mattarella nomina 28 “Alfieri della Repubblica”. C’è la 17enne Martina Di Vardo di Castel di Lama.

11 Restauro della Fortezza Pia di Ascoli. Progetto da oltre 5 milioni di euro.

11 Vaccino AstraZeneca, sospeso utilizzo lotto Abv2856 nelle Marche. 1750 dosi somministrate in Regione. Nelle ore successive arriverà la sospensione nazionale dell’intero vaccino in questione.

12 Il Governo ha deciso, festività Pasquali rosse in tutta Italia. Come il Natale, sarà consentito una visita al giorno a parenti o amici. Niente spostamenti tra Regioni, ulteriore proroga del divieto.

12 La Cassa di Risparmio di Fermo piange la scomparsa del cuprense Maurizio Virgili.

12 Abruzzo, scuole tutte chiuse fino a Pasqua. Regione arancione con macchie rosse, fra cui Tortoreto.

13 Addio a Guerino Di Berardino, il presidente del quartiere Albula Centro.

14 Volley, la sambenedettese Nausica Acciarri in serie A1 con la squadra “Il Bisonte Firenze”.

15 Premio Truentum 2020 a Gabriele Cavezzi, è ufficiale.

15 Tutte le Marche entrano nella zona rossa a causa dell’emergenza Coronavirus.

15 “L’ombra del giorno”, al via le riprese ad Ascoli del nuovo film del regista ascolano Giuseppe Piccioni con protagonista il noto attore Riccardo Scamarcio. Ciak per tutto il mese in piazza del Popolo e al Caffè Meletti.

16 Tirreno Adriatico, a San Benedetto trionfa lo sloveno Pogacar. Tappa finale al belga Van Aert.

17 La Quintana di Ascoli è affiliata alla Fise: “Nascerà scuola per cavalieri ascolani”.

17 Martinsicuro, Colonnella, Sant’Egidio alla Vibrata, Nereto e Morro d’Oro in zona rossa.

17 Comunicato Samb Calcio: “Avvocati al lavoro per Serafino e Dae Jung, si sta definendo il passaggio delle quote”.

17 Ascoli Piceno piange la scomparsa di Guido Antonelli.

18 Giornata in memoria delle vittime del Covid, bandiere a mezz’asta in tutti i Comuni del Piceno e d’Italia.

18 Schiacciato da un trattore, muore 60enne nel Teramano.

18 Banca del Piceno, Aldo Mattioli si dimette. Claudio Censori nuovo Presidente.

18 AstraZeneca, arriva l’ok e il via libera dall’Ema. Nelle Marche riparte la programmazione dei vaccini rinviati.

19 Riaperta la strada che collega Castel Folignano a Piane di Morro. Dopo più di quattro anni.

19 Giocatori Samb: “Calciatori sfrattati, trasferta a Legnago senza albergo. Ci riserviamo ogni azione”.

22 Samb, il Comune: “Seguiamo la trattativa. Imprenditori e associazioni a sostegno dei calciatori”. Intanto i giocatori rossoblu inviano le lettere di mossa in mora. In città compaiono striscioni della Curva Nord Massimo Cioffi contro Serafino: “Vattene”.

22 Impianto produzione biometano a San Salvatore di Force: 20 Comuni “diffidano” Provincia di Ascoli.

23 Fiamme da una bombola Gpl, ferita 79enne nel Teramano. Morirà, purtroppo, pochi giorni dopo.

23 Salta la trattativa tra Kim Dae Jung e Domenico Serafino. Il patron rossoblu: “Dietrofront inspiegabile, pagherò tutti i debiti”.

24 Identificata ad Ancona la variante newyorkese del Covid. Saltamartini: “Scattate misure di contenimento”.

25 La Casa della Salute di Offida diventa un polo di vaccinazione.

25 Chiesa di Sant’Agostino di Offida, restauro da oltre due milioni e mezzo.

26 Casetta distrutta dalle fiamme, muore 62enne nel Teramano.

26 Protesta contro la Didattica a Distanza a San Benedetto, manifestazione davanti al Comune.

26 Riaperta la galleria “Ragnola” a San Benedetto. Era chiusa da dicembre 2019.

26 Draghi: “Puntiamo a riaprire scuole fino alla prima media dopo Pasqua. Mi vaccinerò con AstraZeneca”.

26 Adeguamento sismico delle scuole di Ascoli, si parte. A settembre aule provvisorie.

26 Multa da 1.250 euro per l’allenatore dell’Ascoli Calcio, Andrea Sottil. Nella nota della Figc si legge: “Sanzione per aver bestemmiato 12 volte durante Reggiana-Ascoli”. Il tecnico, il giorno dopo, precisa: “Non mi piace l’immagine che esce fuori da questa vicenda, non sono un bestemmiatore”.

27 Martinsicuro, Tortoreto e Sant’Egidio alla Vibrata tornano in fascia arancione.

27 Scossa di terremoto nel Mare Adriatico, magnitudo 5.6.

27 Covid, fino al 30 aprile niente spostamenti tra Regioni. Nello stesso periodo no a zone gialle, sì rosse o arancioni. Decisione del Governo.

27 “Freno alle seconde case nelle Marche, da fuori regione, per il periodo Pasquale”. Ordinanza di Acquaroli.

27 Il sindaco di San Benedetto, Pasqualino Piunti, a colloquio telematico con Domenico Serafino: “Mostrerà documenti”. Si parla di titoli da smobilizzare.

28 Ascoli Calcio, il noto ed esperto difensore Fabrizio Cacciatore diventa bianconero.

29 Calciatori Samb minacciano sciopero: “Se Serafino non paga, non andremo a giocare a Matelica”. Il Comune di San Benedetto: “I delegati di Serafino hanno esibito documenti finanziari interlocutori che prevedono esito positivo”.

29 Vaccini anti-Covid: si aprono le prenotazioni nelle Marche per la fascia d’età 70-79, anche per persone fragili e disabili.

30 Astrazeneca diventa “Vaxzevria”. Cambia anche il bugiardino.

30 Tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore test alla fine per arrivi e rientri da Paesi Ue. Decisione del Ministero della Salute.

30 Serafino chiede un prestito ad un intermediario: “Entro 6 giorni”. Kim Dae Jung contattato, mediazione sambenedettese. Nel frattempo dalla Figc deferimento al Tribunale Federale per il Patron e la società per i mancati pagamenti di novembre e dicembre e per dichiarazioni non veridiche. Vicina la penalizzazione per il club rossoblu.

30 Auto in fiamme a Grottammare. Mario Amato, di Grottammare, salva un anziano prima che il rogo divampasse.

30 Offida entra nel Sistema Museale Piceno.

31 Ascoli piange la scomparsa di Marisa Ferretti Barth.

31 Centro vaccinale a Montalto, il sindaco Daniel Matricardi: “Useremo i locali del distretto sanitario”.

31 Incidente in campagna nel Teramano, muore 64enne.

APRILE

1 Samb in campo a Matelica, giocatori revocano sciopero: “Nessun stipendio accreditato, promesse non mantenute da Serafino”.

1 5 Stelle-Cambia San Benedetto, prove di intesa per le elezioni: “Migliorare futuro città”.

2 Sisto V, restaurata la statua del Papa al centro storico di Grottammare.

3 Testa di maiale davanti alla casa di Serafino, Lega Pro condanna: “Atto ignobile”.

4 Il Borgo dei Borghi, Grottammare conquista il quinto posto nel contest Rai in lizza con altre trenta località italiane.

4 Pasqua, tutta Italia in zona rossa. Locali chiusi al pubblico, solo asporto e consegne a domicilio. Consentita una sola visita a parenti o amici. Stessa cosa a Pasquetta.

4 Ascoli in lutto per la scomparsa dell’artista Dante Fazzini.

5 Ascoli Piceno piange la scomparsa di Giuseppe Granato.

5 130 palme in fiamme vicino al fiume Tronto, incendio spento. Stop ai treni per alcune decine di minuti.

6 Marche in fascia arancione.

6 Tornano le lezioni in presenza per studenti delle Elementari, Medie e Superiori nelle Marche.

7 Martinsicuro, Colonnella, Nereto, Sant’Omero e Sant’Egidio alla Vibrata, Alba Adriatica in zona rossa.

8 Investito da un treno, muore 35enne sambenedettese a Martinsicuro.

8 Incidente stradale a Villa Pigna, muore 68enne.

9 Ascoli e Poggio di Bretta in lutto, è scomparso Don Giuseppe Bachetti.

9 Samb, 7 istanze di fallimento in Tribunale: aziende, fornitori ma non i giocatori. Prima udienza il 15 aprile.

10 30 anni dalla tragedia del Moby Prince e la morte di Sergio Rosetti. Parenti vittime: “Parlamento indaghi ancora”.

10 Il Piceno piange la scomparsa di Adele Cappelli, insegnate e organizzatrice di eventi culturali.

12 Sant’Omero, Sant’Egidio alla Vibrata, Alba Adriatica in fascia Arancione. Martinsicuro, Colonnella e Nereto “red”.

14 La sambenedettese Daniela Cipolloni eletta giornalista dell’anno.

14 Stadio “Riviera delle Palme”, il Comune di San Benedetto proprietario dell’impianto revoca la concessione.

14 Roberto Mancini, mister dell’Italia, ad Ascoli Piceno per lo spot sulla nostra Regione.

15 I giocatori della Samb scrivono al Tribunale di Ascoli: “La proprietà ci deve oltre 900mila euro di stipendi arretrati”.

15 Samb, Mario Pianese (legale dei ricorrenti per istanza fallimento): “Giudice valuterà la richiesta di concordato in bianco. Ma tempi strettissimi”.

15 Roberto Mancini, mister della Nazionale Italiana: “Samb mi dispiace. Mi offro per allenare sia i rossoblu sia l’Italia”.

15 Manifestazione tifosi Samb davanti al Comune, la Questura: “Non informati, partiranno denunce”.

16 Il Tribunale di Ascoli accetta il concordato di Serafino. Però scrive: “Finalità dilatoria”. Chiesto deposito di 25 mila euro e vigilanza stretta.

17 Martinsicuro e Colonnella fuori dalla zona rossa, Nereto no. “Red” Ancarano, Mosciano e Campli.

17 L’ombra del giorno, conferenza di fine riprese film. Scamarcio e Porcaroli: “Ascoli è bellissima”. Piccioni: “Ero diffidente, mi sono ricreduto”.

17 A14, cantieri operativi nelle gallerie tra Pedaso e Grottammare.

18 Campionati italiani assoluti duathlon sprint e paraduathlon, al via oltre 750 atleti a San Benedetto.

18 Serie B, torneo sospeso. Ascoli in campo dal primo maggio, stop temporaneo per permettere il recupero di diverse partite rinviate per emergenza Covid.

20 Conclusi a San Benedetto i lavori di riqualificazione della palestra della scuola di via Ferri.

20 Chiude il ‘Riviera delle Palme’, dipendenti Samb: “Senza stipendio da mesi, lavoriamo in Smart Working”.

21 Alla Sentina ecco le riprese del film di Scamarcio e Piccioni: “L’ombra del giorno”.

21 Decreto Riaperture, nuove regole fino al 31 luglio ma è già polemica: “Norme inapplicabili”. Resta coprifuoco fino a giugno almeno.

22 Samb, il commercialista Massimo Collina si dimette: “Ho sentito il dovere di rimettere l’incarico”.

24 L’ombra del giorno, ultimi ciak ad Ascoli in piazza del Popolo. Riprese al Bar Centrale.

26 Draghi: “Spostamenti tra Regioni ‘gialle’, pass per diverso colore”. Ristoranti e locali riaprono giorno e sera ma all’aperto e in zona gialla. Tornano le attività all’aperto. Ok cinema e teatri all’aperto e al chiuso rispettando le norme anti-Covid. Riaprono anche i musei e le mostre.

26 Le Marche tornano in fascia gialla. L’Abruzzo torna “giallo” ma restano “rosse” Martinsicuro, Giulianova e altri nove Comuni.

26 Il Piceno piange la scomparsa di Alfredo Mozzoni.

26 Il nuovo Prefetto di Ascoli è Carlo De Rogatis.

26 Il cinema Margherita di Cupra Marittima riapre, unica struttura al momento in tutto il Piceno.

27 Capitaneria: “Pennello Albula, basta accessi e stazionamenti. Comune e Municipale facciano rispettare ordinanza”.

27 Comune di San Benedetto in lutto, è morta la funzionaria Paola Merlini.

28 Tolti alla Samb 4 punti in classifica per i mancati pagamenti degli stipendi ai calciatori. Rossoblu ora al nono posto ma PlayOff di serie C salvi.

28 Grottammare e Zona Ascolani in lutto per la scomparsa di Giorgio Allevi.

29 Samb, altra udienza al Tribunale di Ascoli. Serafino incredibile: “Con vendita giocatori, fondo covid e sponsor sistemo tutto”. Nuova riunione il 3 maggio.

29 Ad Ascoli Piceno il regista e produttore cinematografico Pupi Avati.

30 Ascoli e il Carnevale in lutto per la scomparsa di Sergio D’Auria.

30 Centro Vaccino Smeraldo in via Manara. Confesercenti: “Contenti per Hub”.

30 Aurora Bottiglieri candidata sindaco alle elezioni sambenedettesi per conto del Centrosinistra locale.

30 Acquasanta Terme, inaugurata la nuova palestra della scuola. Primo edificio pubblico ricostruito dopo sisma 2016.

30 Ordinanza Ascoli, 36 milioni di euro per 11 scuole. Cabina di coordinamento del sisma garantisce intesa.

MAGGIO

1 Movida pomeridiana folle a San Benedetto: risse, abusi di alcool e assembramenti. Via Aspromonte diventa un bagno a cielo aperto, giovani fanno pipì anche dentro un cantiere. Protestano cittadini e non solo.

2 Con una sconfitta per una rete a zero a Padova, si chiude il campionato di Lega Pro per la Samb. Nono posto e qualificazione ai PlayOff per i calciatori di mister Paolo Montero.

3 Stazione meteorologica a Monte Piselli: “Per far vivere in tutti i periodi dell’anno la montagna”.

4 Banca del Piceno, Mariano Cesari nominato nuovo Presidente.

4 Samb, fallimento decretato. Esercizio provvisorio fino al termine della stagione.

5 Estate 2021, nuove linee guida anti-Covid. Tra le modifiche più importanti ci sono quelle che riguardano gli stabilimenti balneari. Dalla Regione Marche: “Abbiamo portato a 10 metri quadri, rispetto ai precedenti 10,5, la superficie che deve garantire ogni ombrellone sulla spiaggia, mentre attrezzature come sedie, sdraio, lettini possono distanziarsi di almeno 1 metro, non più di 1,5 metri”. Torneranno gli sport di contatto in spiaggia, individuali e di gruppo.

7 Lutto, si è spento Mario Capriotti, ex atleta e medico sportivo della Samb dagli anni novanta.

7 Una targa per Gaspare delle Noci, l’omaggio delle Fiamme Gialle sambenedettesi. I militari, colleghi e amici, della Sezione Operativa Navale hanno voluto ricordare il Luogotenente scomparso il 25 aprile 2019. Originario di Monte Sant’Angelo, era residente con la famiglia a Grottammare in zona Ascolani da inizio anni ’90. Per quasi trent’anni ha fatto parte della Guardia di Finanza sambenedettese.

7 L’Ascoli Calcio batte il Cittadella per due reti a zero al “Del Duca” e conquista la salvezza ad una giornata dalla fine del torneo. Il Picchio resta in serie B.

8 Divieto di vendita di bevande alcoliche per un mese a San Benedetto nei weekend.

9 La Samb perde a Matelica per 3 a 1 e viene eliminata al primo turno dei PlayOff, validi per la promozione in serie B. Termina la stagione, segnata dalla crisi societaria. Mister Paolo Montero ai saluti.

10 Bandiera Blu per San Benedetto, Grottammare e Cupra Marittima: ufficiale. Vessillo anche per Martinsicuro, Giulianova, Tortoreto, Roseto, Pineto e Silvi.

10 Ascoli piange la scomparsa di don Angelo Ciancotti, parroco della Cattedrale di Sant’Emidio. Aveva 53 anni.

10 Coronavirus, Sant’Egidio alla Vibrata in fascia rossa. Le restrizioni dureranno una settimana.

11 Riviera delle Palme, Gabrielli presidente della Commissione Stadio: “Ascolteremo chi ha prodotto atti gestione”.

11 Ascoli e Picchio in lutto per la scomparsa di Domenico Iena.

13 Giro d’Italia: a San Giacomo vince Mäder, Valter maglia Rosa. Ciclisti ad Arquata, Acquasanta e Ascoli.

13 Sulla rivista “Nature Biomedical Engineering” un lavoro su influenza e Covid. Un ricercatore di Grottammare, Roberto Plebani, tra gli autori.

14 Beach Soccer, è ufficiale: la Sambenedettese parteciperà alla Serie A 2021 e difenderà lo Scudetto conquistato nel 2019. Nel 2020 il campionato non si era svolto a causa dell’emergenza Coronavirus.

14 Ascoli, il Campo Squarcia diventa teatro di manifestazioni extra Quintana.

17 Coprifuoco, si va verso l’eliminazione: prima spostamento alle 23 poi alle 24 fino alla definitiva cancellazione. Da giugno le prime zone bianche. Discoteche ancora chiuse, tra un mese ristoranti e bar all’aperto e al chiuso. Matrimoni con Green Pass. Riaprono impianti sportivi.

17 Assenteismo alla Asl di Teramo: sospese due dipendenti che si assentavano dal posto di lavoro per andare a fare shopping.

17 Serie A1 ginnastica artistica femminile, la Wsa chiude tra le prime cinque società in Italia.

18 Offida, malore fatale: muore 24enne di Castignano, Samuele Fabrizi.

18 Il Piceno piange la scomparsa dell’imprenditore Paolo Ferretti. Aveva 76 anni.

19 Commissione Stadio, si valutano gli atti del nuovo manto erboso del “Riviera delle Palme”. Ascoltati Alessandro Amadio, del Servizio Sport e Politiche Giovanili, e Catia Talamonti, Settore Politiche Sociali Welfare del cittadino e sviluppo strategico.

19 Samb, prima asta con base di 400 mila euro. Bonifico di Kim Dae Jung, che partendo dagli Stati Uniti è passato per la Germania. È venuto fuori un problema tecnico per via della mancanza di un codice di irrevocabilità. Gianni Moneti si ritira poche ore prima.

19 Nuoto, argento e bronzo europeo a Budapest per il sambenedettese Stefano Di Cola rispettivamente nella staffetta mista 4×200 stile libero e nella staffetta maschile 4×200 stile libero.

20 Si è spento a Cossignano l’ex Samb Aldo Alessandri. Aveva 82 anni.

21 Prato Riviera, la Powergrass avvia tentativo di mediazione col Comune di San Benedetto. Obiettivo riavere indietro quanto pattuito per i lavori prima di intraprendere una causa con l’amministrazione.

22 Tutta l’Italia in fascia “gialla”. Riaprono centri commerciali e impianti sciistici, poi le palestre.

22 “Cabaret, amoremio!” dal 26 luglio al 1°agosto, nuova location. Arancia d’Oro a Maurizio Lastrico.

23 Centrato il “6” al SuperEnalotto in una tabaccheria di Montappone nel Fermano, oltre 156 milioni di euro per il vincitore.

23 Ascoli, un murales in ricordo di Fabio Comini e Riccardo Piconi.

24 Samb, seconda asta con base di 400 mila euro. La società rossoblu viene acquisita dall’imprenditore di origine abruzzese, ma romano d’adozione, Roberto Renzi per la cifra di 540 mila euro. Kim Dae Jung, giunto a San Benedetto, si ferma a 520 mila euro.

25 Malore fatale al centro di San Benedetto, muore 60enne di Castel di Lama: Sabatino Saggiomo.

27 Schiacciato da un trattore, 71enne muore nel Teramano.

27 Cure oncologiche, nelle Marche la cura specializzata del linfoma non-Hodgkin.

27 La Samb è ufficialmente di Roberto Renzi, ha pagato i 440 mila euro e le relative spese.

27 Arquata, nuovo municipio in zona Borgo. Firmato contratto tra Comune e Consorzio Artigiani Romagnolo.

27 Ascoli Calcio, confermato Andrea Sottil come allenatore dei bianconeri.

29 San Benedetto, abuso di alcool: minorenne di 16 anni in ospedale. Indaga il Commissariato. Cittadinanza indignata.

29 E’ morta, a causa di un malore, Daniela Ciarrocchi nota e stimata insegnante di scuola a San Benedetto. Aveva 70 anni.

29 Incidente con la moto nell’Aquilano, muore il 32enne Davide Marinucci. Offida in lutto.

30 Ginnastica artistica, argento in Coppa del Mondo per il fermano Carlo Macchini.

30 Vaccinazione anti-Covid senza limiti di età dal 3 giugno. Saltamartini: “Non appena giungeranno info su sieri, apriremo slot nelle Marche”.

31 Avanguardia ed ecosostenibilità: a San Benedetto nasce Hārena. Il locale di 1000 metri quadri ospita al suo interno un ristorante, un American bar-bistrò, una cantina enoteca, uno store, uno spazio con postazioni di lavoro ultra tecnologiche dedicato all’accademia per chef professionisti e un “Salotto libreria” curato da Mimmo Minuto.

31 Vax Days nelle Marche per gli studenti impegnati con la Maturità.

31 Incidente sul lavoro alla Scandolara di Ascoli, ferito un operaio gravemente. Morirà, purtroppo, il 4 giugno al Torrette di Ancona. La vittima è il 59enne Ortenzio Bruni.

GIUGNO

1 Bar e ristoranti, nelle Marche si torna a consumare al bancone e al chiuso.

1 Cattivi odori tra Marche e Abruzzo, la Regione Abruzzo sospende per sei mesi le attività di un’azienda di Colonnella.

4 Disagi sull’A14 lungo la costa picena, fermana e teramana. Autostrade per l’Italia: “Stop ai lavori nei cantieri nei fine settimana”.

4 Autobetoniera fuori strada nel Teramano, muore un uomo di 56 anni.

4 40enne ritrovato morto dentro una barca al porto turistico di San Benedetto del Tronto a causa di un malore.

4 Ascoli, 17enne si tuffa nel fiume Castellano per un bagno e non riemerge. Verrà, purtroppo, trovato morto nelle ore successive. Il giovane, di origina tunisina, era ospite di una comunità dell’Ascolano.

4 L’Ascoli Calcio piange la scomparsa dell’ex Loris Dominissini.

5 63enne nel Teramano non risponde ai vicini, ritrovato morto in casa.

5 Vaccini anti-Covid, al via le prenotazioni nelle Marche per la fascia 12-39 anni. Somministrazioni dal 7 giugno.

5 Al Ventidio Basso di Ascoli arriva l’inedita coppia Tedeschi-Colombari con lo spettacolo “Montagne russe”.

6 Lutto a Grottammare: è morto Livio Righetti, appassionato tifoso della Samb.

6 Folignano, 66enne trovata morta in casa. Vani i soccorsi di 118 e pompieri.

6 Ascoli Calcio, ufficiale l’addio del Direttore Sportivo Ciro Polito.

7 Abruzzo in zona bianca, via il coprifuoco. Restano le disposizioni su mascherina, igiene mani e distanziamento sociale. Nelle Marche coprifuoco spostato dalle 24 alle 5.

7 Quarant’anni fa il tragico rogo al Ballarin. A San Benedetto inaugurato “Il percorso della memoria” con murales raffiguranti la storia della Samb nella riqualificata tribuna Ovest dell’ex stadio e un doveroso omaggio a Maria Teresa Napoleoni e Carla Bisirri.

9 A14, tragico incidente vicino Vasto. Muore 40enne del Teramano.

9 Ascoli Calcio, rinnovo ufficiale per mister Andrea Sottil fino al 2023.

10 As Sambenedettese affiliata dalla Figc. Roberto Renzi: “Stiamo già programmando al meglio il futuro del club”. Pagati tutti i contributi relativi al periodo settembre 2020-febbraio 2021.

11 Tragedia a Martinsicuro, un bambino di poco più di un anno cade dalla mansarda di casa e muore.

11 San Benedetto, per tutta l’estate divieto di vendita di alcolici dalle 20 alle 6. Tutti i giorni.

11 Martinsicuro, altra tragedia: incidente stradale fra moto e scooter, due morti: un 27enne e un 38enne.

12 Ascoli Calcio, è Fabio Lupo il nuovo Direttore Sportivo.

13 I finalisti del Premio Strega 2021 alla Palazzina Azzurra di San Benedetto: Andrea Bajani con “Il libro delle case” (Feltrinelli), Giulia Caminito con “L’acqua del lago non è mai dolce” (Bompiani), Donatonella Di Pietrantonio con “Borgo sud” (Einaudi) ed Emanuele Trevi con “Due vite”(Neri Pozza) si sono raccontati attraverso i loro libri. Unica assente giustificata, Edith Bruck con “Il pane perduto” (La nave di Teseo), vincitrice dell’ottava edizione del Premio Strega giovani.

13 Samb, il presidente Roberto Renzi presenta i soci Giuseppe Colucci e Claudio Giustini: “Confermo che siamo un’ottima squadra”. Incontro con il sindaco di Monsampolo del Tronto, Massimo Narcisi: “Proseguire insieme progetto Samba Village”.

14 Tragedia a Corropoli: investito da un’auto, muore 16enne. 24enne denunciato per omicidio stradale, Alcol Test positivo.

14 62enne disperso nel Teramano, ricerche in un lago: recuperato il cadavere.

14 Riaperto il lungomare di San Benedetto alle auto e ad altri mezzi, pedoni e bici dopo le ultime riqualificazioni. Ad ottobre nuovi lavori.

14 Inaugurato il Festival dell’Arte sul Mare, edizione 2021. Cocchiaro: “Nozze d’argento, traguardo formidabile”.

15 Incidente con l’escavatore a San Benedetto vicino al ponte dell’Albula, ferito operaio.

15 Gino Troli è il nuovo presidente del Circolo dei Sambenedettesi.

15 Nuovo lungomare “Centro” a Grottammare, presentati i render del nuovo progetto alla cittadinanza. Plausi ma anche critiche.

16 Spiagge libere a San Benedetto, addio App e prenotazioni. Le nuove regole: “Rispettare protocollo anti-Covid”. Specifica cartellonistica all’ingresso di ciascuna spiaggia libera con l’indicazione della tipologia di spiaggia (se consente cioè lo stazionamento o il solo transito) e un riepilogo delle norme. Ingresso vietato in battigia dalla mezzanotte alle 6 del mattino. Da luglio vigilanza e accoglienza da parte di un’associazione. 33 le spiagge libere dove si potrà stazionare.

16 Grottammare piange la scomparsa dell’imprenditore Tullio Baldoni.

16 L’Ancona torna in serie C grazie al Matelica: fusione tra dorici e matelicesi.

17 Paolo Montero, ex allenatore della Samb, nuovo direttore tecnico del San Lorenzo in Argentina: la squadra del cuore di Papa Francesco.

18 Piscina ‘Gregori’ chiusa a San Benedetto, il sindaco Piunti firma ordinanza: “Copertura, pericolo per la pubblica incolumità. Fatti errori ma in buona fede”. Insorgono le polemiche.

18 Un angolo esotico in Riviera: è il nuovo Medusa Beach di San Benedetto. Cambio di gestione e proprietà per lo storico stabilimento balneare che adesso ha un nuovo look e tanti servizi in più.

18 Javier Zanetti, leggenda dell’Inter, è tornato a San Benedetto per conoscere i ragazzi del Camp Torrione.

19 Scoperta a San Benedetto, in via Cappellini vicino al Molo Nord, la targa dedicata alla memoria di Pietro Sarchiè. Il commerciante di pesce fu ucciso nel giugno 2014 nel Maceratese.

19 Inaugurata a Grottammare Alta una nuova location per eventi culturali e non solo: Parco Arena Sisto V.

19 Le Coliche a San Benedetto, il famoso duo che spopola sul Web con divertenti video ha presentato il nuovo libro: “Come il mal di Pancia. La storia vera di due fratelli per sbaglio”.

19 Dardust, alias Dario Faini, conquista piazza del Popolo con un concerto capolavoro: “Grazie alla mia Ascoli e a mio padre Adelmo”.

20 Incidente stradale sulla Teramo-Mare, muore 46enne.

20 Porto d’Ascoli vola in serie D, Ko Fossombrone nella finale Play Off per una rete a zero sul neutro di Jesi. L’attaccante, ex Samb, Napolano segna la rete decisiva, il portiere Testa para un rigore a 10 minuti dalla fine. Biancazzurri in quarta serie per la prima volta nella loro storia.

21 Anche le Marche entrano in zona bianca, abolito il coprifuoco.

21 All’improvviso Domenico Serafino: “Samb? Esperienza non felice a causa dei miei soci”. L’ex presidente rossoblu dopo mesi di silenzio si fa risentire su Radio Rai 1 poco prima del match Italia-Galles degli Europei di calcio e ai tifosi del Bangor City, altra squadra di sua proprietà, promette: “Vogliamo la Premier League”.

21 Samb: iscrizione in serie C, primo step. “Presentata a Figc e Lega Pro documentazione richiesta”.

22 Accesso vietato al lavatoio di Santa Lucia a Grottammare Alta: “Lesioni evidenti nelle volte a botte”.

22 Piscina chiusa, Cogese e Pool: “Ancora nessuna riunione. Mai ascoltati dal Comune, manca progettualità”. Conferenza dei presidenti e vice presidenti delle due società: “Noi vogliamo restare vivi, non vogliamo morire. Vedremo cosa succederà ma politici e tecnici dovranno prendersi le loro responsabilità. Siamo nel pieno di eventi e tornei agonistici e non sappiamo dove allenarci”.

22 Celebrazioni a Grottammare e a Montalto delle Marche per il quinto Centenario della nascita di Papa Sisto V, si parte.

23 Lo scrittore Erri De Luca torna a Grottammare: “Sono tirrenico, ma sento di preferire la vostra costa adriatica”.

23 Piceno Consind, Procaccini rieletto presidente. Scintille fra Centrodestra e Pd.

23 Mara Carfagna ad Ascoli: “Cis Sisma priorità, Zes interregionale”. Acquaroli: “Superare campanilismo”. Fioravanti: “Fondi per progetti validi”. Il Ministro in visita nel capoluogo: “Per la ricostruzione delle nostre aree sono a disposizione 160 milioni di euro”.

24 Quintana 2021 ad Ascoli, sì al corteo per la giostra del 10 luglio. Disponibili dal 2 luglio circa mille biglietti per il campo Squarcia.

25 Aggredisce e minaccia la moglie, 32enne arrestato a Porto d’Ascoli.

25 Andrea Costa ad Ancona e San Benedetto: “Vaccini anti-Covid, immunità di gregge in Italia a fine settembre”. A proposito dei sanitari non vaccinati, il Sottosegretario alla Salute ha detto che “è diritto di ogni cittadino italiano, quando entra in una struttura ospedaliera, non correre il rischio di venire conteggiato da chi dovrebbe assisterlo. I sanitari dovrebbero dare il buon esempio ed essere di stimolo nei confronti dei cittadini”.

25 Castelluccio di Norcia ‘off limits’ dalle Marche in occasione della Fioritura a luglio e piano traffico per evitare ingorghi con prenotazioni parcheggi e bus navette. Scoppiano le polemiche nella nostra regione per la decisione presa dall’Umbria.

25 Samb, Massimo Donati è il nuovo allenatore. Sandro Porchia è il Direttore Sportivo. Iscrizione in serie C: polizza fideiussoria e tutta la documentazione necessaria presentata in Lega Pro.

26 Centobuchi, tenta di togliersi la vita con un coltello in strada: salvato 70enne.

26 Ascoli, malore fatale: muore un 49enne.

26 Il primo hotel completamente accessibile a San Benedetto. Si tratta dell’Hotel Bolivar, che, in occasione del cinquantennale, ha deciso di trasformare la struttura in un luogo accessibile a tutti.

26 Moreno Torricelli e Totò Schillaci a San Benedetto per presentare la mostra “Un secolo d’Azzurro”, dedicata alla Nazionale Italiana di calcio visitabile da luglio. I due leggendari campioni in Riviera: “Città stupenda”.

26 Annunciato il ritorno di RisorgiMarche dal 16 luglio al 31 posto, tanti artisti e luoghi. Borghi e si punta al ritorno nei prati. Come nella precedente edizione, per partecipare ai concerti sarà necessario acquistare un biglietto con la possibilità di scegliere tra “solidale” a 5 euro e “sostenitore” a 20 euro. Gli incassi, anche quest’anno, verranno devoluti ai Comuni ospitanti.

26 Fritto Misto, tagliato il nastro ad Ascoli Piceno in piazza Arringo. Al via l’edizione 2021.

27 Giulianova, cadavere recuperato dalle acque dalla Capitaneria di Porto. Si tratta di un pensionato di Barletta, scomparso dalla Puglia da febbraio.

27 Cade col deltaplano, muore ascolano a Castelluccio. La provincia di Ascoli piange la scomparsa di Gianni Cacciatori.

27 Lutto a San Benedetto per la scomparsa di Carmine Imbembo a soli 36 anni.

28 A14, incidente fra tre camion e rogo: due morti e un ferito. Traffico in tilt, pure sulla Statale 16. Per dodici ore circolazione intasata in direzione nord. Giornata da dimenticare e polemiche roventi per i continui disagi e scontri in autostrada.

28 Malore fatale ad Alba Adriatica, muore ascolano 85enne in spiaggia.

28 Stop alle mascherine all’aperto in tutta Italia: “Utilizzare i dispositivi solo al chiuso e all’aperto in caso di assembramenti”.

29 Via Aspromonte a San Benedetto è ancora un bagno a cielo aperto, cartelloni dei cittadini esasperati: “Non fate la pipì”.

29 Michele Placido a Ripatransone: “Che emozione condividere cultura in questo posto meraviglioso”.

29 Samb, mister Donati si presenta alla città: “Sono carico”. Porchia: “Vogliamo attaccamento alla maglia”. Renzi: “Chiedo gioco e divertimento”.

30 Maxi Lopez saluta: “Sofferenze mai patite prima in carriera ma anche ricordi indelebili. Grazie Samb”. E’ stato capitano dei rossoblu nella travagliata stagione 2020-21.

30 Sant’Omero, 47enne muore travolto da una rotoballa di fieno.

30 San Benedetto, il Circolo Nautico piange la scomparsa del Direttore Tecnico settore vela Andrea Patacca.

LUGLIO

1 Focolaio Covid in alcuni locali di San Benedetto, molti contagi fra i giovani. Nei giorni successivi appello del sindaco Piunti ai locali di rispettare le norme anti-Coronavirus e ai ragazzi coinvolti di presentarsi alla tensostruttura del PalaSport per i tamponi gratuiti. Crescita di casi in Riviera e anche nel Piceno.

1 Crescita dei casi Covid nelle Marche. Il presidente Francesco Acquaroli: “Contagi, maggior parte fascia 15-24 anni”.

1 Piceno d’Autore. Ossini, Mezzalama e Frittella a Monteprandone: “L’agire ecologico, il tema”.

2 Istituto “Capriotti” di San Benedetto in lutto, è morto lo storico preside Giuseppe D’Onofrio.

3 As Sambenedettese, svelato il nuovo stemma rossoblu: “Il Torrione, simbolo di club e città”. Qualche polemica per l’assenza della storica lancetta, barca simbolo della marineria sambenedettese.

5 Addio a Raffaella Carrà, il mito della musica italiana. Aveva 78 anni.

6 A14, lavori sospesi in tutti i cantieri lungo la costa picena-fermana per tutta l’estate. Viabilità torna normale, senza scambi.

6 “Un secolo d’Azzurro”, la mostra dedicata alla Nazionale Italiana a San Benedetto. Inaugurazione alla Palazzina Azzurra.

6 V’vtella, annullata anche l’edizione 2021 a Castorano: “Forma ridotta non avrebbe senso”.

8 Stefano Tacconi, ex portiere di calcio, torna a San Benedetto: “Samb come seconda famiglia. Ero giovanissimo, fu un anno stupendo”.

9 “Salviamo la piscina, il nuoto ti salva. Lo sport senza barriere”: in tanti alla manifestazione di piazza Giorgini per la struttura ‘Gregori’ al centro di numerosi problemi anche di gestione da parte del Comune.

9 Serie C, Covisoc boccia la Samb. La società di Renzi annuncia ricorso. Nubi si avvicinano in Riviera riguardanti l’iscrizione in Lega Pro.

10 San Benedetto Movie Star chiude col cinema. Neri Marcorè: “Qui il mio primo film nelle Marche”.

10 Biometano a San Salvatore di Force, ricorso al Tar di 19 comuni del Piceno e Fermano dopo l’autorizzazione della Provincia di Ascoli a procedere.

10 Quintana ad Ascoli, Luca Innocenzi vince la Giostra di luglio per Porta Solestà. Corteo prima della competizione al campo Squarcia nel centro storico, ridotto a causa delle restrizioni anti-Covid.

11 La Nazionale Italiana vince gli Europei. A Londra, nel mitico stadio Wembley, gli azzurri di mister Roberto Mancini vincono ai rigori contro l’Inghilterra dopo aver terminato la partita sul risultato di 1 a 1. E’ il secondo titolo europeo dopo quello del 1968. Caroselli e feste in tutta Italia compreso nel Piceno. A San Benedetto un’auto è stata presa a calci e pugni da ignoti. Qualche polemica per gli assembramenti nonostante l’emergenza Covid e le raccomandazioni delle autorità.

12 Ginnastica artistica, bronzo assoluto alla trave per Maria Vittoria Cocciolo ai Campionati Italiani. L’atleta è in forza alla World Sporting Academy.

13 Massimiliano Ossini a Monteprandone per Piceno d’Autore: “Una grande soddisfazione, qui gioco in casa. Bella comunità”.

15 Nuovo piano sanitario nelle Marche, la Regione annuncia: “Nuovo ospedale a San Benedetto”. Scoppia la polemica nel Piceno. L’assessore regionale Castelli e il sindaco di Ascoli Fioravanti: “Madonna del Soccorso, o demolizione/ricostruzione o nuovo manufatto”. Centrosinistra compatto: “Soltanto propaganda per elezioni sambenedettesi, sindaci della provincia non consultati”.

15 Tragedia a Città di Castello: muore a soli 6 anni Gianmaria, il figlio del tecnico del Porto d’Ascoli Davide Ciampelli.

15 Bocciato il ricorso della Samb per l’iscrizione in Lega Pro anche dal Consiglio Federale della Figc. La società di Renzi si appellerà al Collegio di Garanzia del Coni.

16 San Benedetto, tutti in piedi per “Alice canta Battiato” in Piazza Bice Piacentini.

17 Compie 100 anni Harry Shindler, il “Cacciatore di Ricordi” inglese “adottato” da San Benedetto.

17 In un clima di incertezze e speranze, l’As Sambenedettese allenata da mister Massimo Donati parte per il ritiro a Sefro, nel Maceratese.

19 Torna RisorgiMarche per il quinto anno di fila. Concerti nei Borghi e anche un piccolo ritorno nei prati.

20 Giornata nera a San Benedetto in spiaggia: muoiono un 30enne di origine magrebina (dopo un tuffo dalla scogliera, annegato a causa delle risacche) e un’anziana di 80 anni originaria della Repubblica Ceca (a causa di un malore in spiaggia). Vani purtroppo i soccorsi.

20 Ascoli Piceno Capitale italiana della cultura 2024, l’Arengo presenta ufficialmente la candidatura.

21 Il Porto d’Ascoli Calcio giocherà le partite della Serie D al “Riviera delle Palme”.

21 Italia-Germania 4-3, l’ex giocatore Giancarlo De Sisti a San Benedetto ricorda la Partita del Secolo: “Tedeschi uccellati da Rivera”.

22 Raffaele Palanca non è più la “voce” del Riviera delle Palme. Lascia lo storico speaker dopo 36 anni e oltre 1600 annunci allo stadio.

22 Alba Adriatica, malore in spiaggia: muore 76enne.

22 Covid, il Governo italiano ha deciso: Green Pass obbligatorio per locali e strutture al chiuso dal 6 agosto. Certificato digitale ottenibile tramite il vaccino (prima dose o somministrazione completa) o con un tampone negativo eseguito nelle ultime 48 ore. Cambia la collocazione delle fasce rosse, arancioni, gialle e bianche: si definiranno in base ai ricoveri in ospedale e nelle Terapie Intensive e Semi.

23 Le Vibrazioni, rock e applausi all’ex Galoppatoio di San Benedetto per il concerto della band in auge nei primi anni 2000.

24 Festa della Marina a San Benedetto, si svolge la processione in mare visibile anche in diretta streaming quest’anno. Niente fuochi d’artificio a causa dell’emergenza Covid.

24 Nuoto, Alessia Pomili della Sordapicena a medaglia agli Assoluti estivi.

25 Provvidenziali interventi in spiaggia. A Grottammare due bagnini e un pompiere salvano tre persone dall’annegamento. Stessa cosa a Martinsicuro con protagonisti tre bagnini e un finanziere che hanno salvato due donne e una bambina.

25 Premio Truentum a Gabriele Cavezzi, alla Palazzina Azzurra di San Benedetto la cerimonia. L’appello: “Intitolare a suo nome la pista di atletica”.

25 Happy Car Samb, le ragazze rivincono lo Scudetto. Festa alla Beach Arena di San Benedetto. Napoli Ko per 2-1. E’ il secondo tricolore dopo quello del 2019 nel Beach Soccer.

26 Samb, bocciato il ricorso anche dal Collegio di Garanzia del Coni. Niente serie C per i rossoblu, il professionismo a serio rischio: città e tifosi tra sconforto e rabbia. Il Club annuncia il ricorso al Tar ma a decidere sarà la Figc e il presidente Gravina. Renzi: “Addolorato. Ho parlato con il sindaco Piunti per trovare soluzione e non far scomparire il calcio a San Benedetto”. La squadra di mister Massimo Donati lascia il ritiro di Sefro in attesa di ulteriori novità. Spunta ipotesi cordata di imprenditori locali per società in serie D.

26 Momenti di tensione in Consiglio Comunale a San Benedetto. Irruzione dei tifosi della Samb dopo la notizia della mancata iscrizione della squadra in serie C negata dal Collegio di Garanzia del Coni. Contestato il sindaco Piunti e anche il vice Tassotti e l’assessore allo Sport Troli. Un paio di giornalisti, che stavano assistendo alla seduta, sono stati intimoriti da alcuni supporter.

26 Nuoto, Olimpiadi di Tokyo: Stefano Di Cola, di Monteprandone, si ferma in semifinale nei 200 stile libero.

28 Cade un aereo ultraleggero a Corropoli, muore un 51enne. Ferito un 57enne. Entrambi di origine tedesca.

28 Ripatransone, 90enne muore dopo essere rimasto schiacciato da un trattore.

28 Olimpiadi di Tokyo, 5° posto per Stefano Di Cola e compagni alla staffetta 4×200 stile libero di nuoto maschile.

28 Porto d’Ascoli, iscrizione completata per la serie D: “Pronti per questa affascinante avventura”.

29 Ordine degli avvocati di Ascoli e San Benedetto in lutto per la scomparsa di Viviana Fazzini.

29 A14, terza corsia. Regione Marche: “Pedaso-San Benedetto, valutare possibilità di usare carreggiate esistenti per nuovo tracciato”.

29 Maxi Lopez lascia il calcio. La Samb è stata l’ultima squadra in carriera per l’attaccante argentino.

30 Sanità, approvato ‘Masterplan’ dalla giunta regionale: “Documento prevede costruzione nuovo ospedale a San Benedetto”.

30 Bernard Luzi trionfa ai Nobull CrossFit Games. Il sambenedettese è salito sul tetto del mondo nella categoria 50-54 anni a Madison, negli Stati Uniti, dove ogni anno si svolge la competizione più importante riservata agli atleti di CrossFit.

31 Malore per Gaetano Curreri, leader degli Stadio, a San Benedetto. Viene ricoverato in Terapia Intensiva ad Ascoli.

31 Malore fatale, muore un turista di Foligno sulla spiaggia a Cupra Marittima. Aveva 85 anni.

31 Pride a San Benedetto, è la prima volta nel Piceno. Tante persone in piazza Giorgini per manifestare per i diritti LGBTQIA+.

31 “Cabaret, amoremio!”: a Grottammare trionfa Enrico Paris, comico di Roma. Arancia d’Oro a Maurizio Lastrico. Edizione 2021 nella nuova location, al Parco Arena Sisto V.

AGOSTO

1 Baby Gang a San Benedetto, giovani aggrediti e feriti nei pressi del centro.

1 Lutto a San Benedetto, muore il 43enne Luca Bernardini vicino al Molo Sud a causa di un malore.

1 Olimpiadi di Tokyo, oro per Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Civitanova Marche esplode di gioia.

1 Quintana, Giostra di Agosto: ad Ascoli vince Porta Tufilla con Massimo Gubbini.

2 Ascoli Piceno, muore il 70enne Giuseppe D’Angelo schiacciato da un trattore.

3 Dragaggio al porto di San Benedetto, al via lo spostamento di 5 mila metri cubi di sabbia.

3 Quarant’anni fa l’omicidio di Roberto Peci. Il sambenedettese fu assassinato dalle Brigate Rosse a Roma dopo essere stato rapito a San Benedetto nel giugno 1981.

4 Tar respinge il ricorso dell’As Sambenedettese. I rossoblu del presidente Roberto Renzi salutano la serie C.

4 Inaugurato il nuovo ponte Rubbianello dopo otto anni dalla chiusura. Infrastruttura percorribile con senso alternato.

4 Concerto di Myss Keta a San Benedetto, all’ex Ballarin.

5 Commissione Stadio, voto e decisione in Consiglio Comunale a San Benedetto: relazione secretata. Insorge l’opposizione.

6 Green Pass obbligatorio per entrare nei ristoranti al chiuso e consumare al tavolo anche nei bar. Impiego della certificazione verde anche per spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; musei e altri istituti e luoghi di cultura; piscine, palestre, centri benessere – compresi quelli collocati all’interno di strutture ricettive – al chiuso. Sagre, fiere, convegni e congressi. Centri termali, parchi tematici e di divertimento. Centri culturali, sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione. Sale gioco, scommesse, bingo e casinò ma anche concorsi pubblici.

6 Riapre la Villa Marittima al Paese Alto di San Benedetto.

6 Mezzina, collaudato il viadotto con successo. Proseguono gli interventi in vista della riapertura.

7 Concerto di Guè Pequeno a San Benedetto, all’ex Ballarin.

7 San Benedetto, Eugenio Finardi incanta il pubblico in piazza Piacentini con un concerto senza tempo.

8 Beach Soccer, l’Happy Car Samb maschile chiude al terzo posto il campionato 2021 di serie A. I rossoblu erano campioni in carica.

9 Ex Ballarin, 450 mila euro dalla Carisap per la riqualificazione della Gradinata Sud. Annuncio congiunto con il Comune di San Benedetto.

9 Lega Pro, svelati i tre gironi e le squadre che ne faranno parte. Non c’è la Samb dopo cinque stagioni. As Sambenedettese, la Figc svincola tutti i giocatori e tesserati.

10 Rapina, in pieno giorno, al centro di San Benedetto. Malviventi in azione alla gioielleria Malavolta.

10 Commissione Stadio Riviera delle Palme: “Comune di San Benedetto rischia azione della Powergrass per indebito arricchimento”.

10 L’Anfiteatro delle Fonti di Ripatransone rinasce. Location restaurata e pronta a riaccogliere eventi musicali e teatrali.

10 Notte Bianca ad Ascoli Piceno e concerto di Bugo in piazza del Popolo. Polemiche per i comportamenti non idonei del cantante durante l’evento.

11 Dimesso dall’ospedale di Ascoli il cantante degli Stadio Gaetano Curreri dopo il malore di fine luglio a San Benedetto. L’artista, in nette condizioni di miglioramento, proseguirà la terapia a Bologna.

11 San Benedetto in lutto per la scomparsa dell’ex rossoblu Nicola Troli: aveva 77 anni.

12 Fioravanti, sindaco di Ascoli: “Relluce sarà un grande parco sostenibile del rifiuto, bosco dei ricordi”. Bochicchio, primo cittadino di Castel di Lama, ironico: “Quando i rifiuti diventano opere d’arte”. Insorge il centrosinistra ascolano contro la proposta dell’Arengo.

12 Ascoli Piceno, Laura Morante commuove il pubblico con la tragedia di Medea al Teatro Romano.

13 17 Festival, i cantanti Leo Gassmann e Gaia a Ripatransone: 500 persone all’Anfiteatro delle Fonti.

13 “Cupra-Grottammare sotto le stelle”, una nuova linea bus connette i Vecchi Incasati attraverso il litorale.

13 Samb, il Comune di San Benedetto pubblica un bando per le manifestazioni d’interesse sull’assegnazione del titolo sportivo ad una nuova società dopo aver ricevuto l’ok dalla Figc per l’iscrizione nella serie D con il nuovo Club che dovrà versare 350 mila euro, più tasse, per l’iscrizione entro il 24 agosto. Il 18 agosto il sindaco Piunti “benedice” la cordata guidata da Manolo Bucci e nasce la Ssd Sambenedettese 1923.

13 Annalisa conquista Offida con un concerto, pubblico entusiasta. La cantante: “Posto meraviglioso”.

14 54enne ritrovato morto in un’abitazione di San Benedetto, fatale un malore.

14 Grottammare in lutto per la scomparsa di Lino Citeroni.

14 “Ascoliva Festival” torna in piazza Arringo dopo un anno di pausa.

15 Ferragosto a San Benedetto, controlli delle Forze dell’Ordine nei locali. Vandalismo e sporcizia al centro e sul lungomare.

18 As Sambenedettese, Tar respinge ricorso anche alla trattazione collegiale.

18 Applausi per Fiordaliso a San Benedetto, concerto all’ex Galoppatoio.

19 Jonny Greenwood, chitarrista dei Radiohead, ad Amandola.

20 “Insieme contro la crisi idrica nel Piceno”, Ciip diffonde quattro Codici: verde, giallo, arancione e rosso.

22 Grottammare. Il Premio Liszt 2021 va al pianista Maurizio Baglini.

22 Fiorella Mannoia regina di Pagliare del Tronto, tanti applausi al concerto in piazza Kennedy.

22 Ascoli Calcio, esordio con vittoria al Del Duca nella prima giornata di serie B contro il Cosenza: 1 a 0 per i bianconeri. Torna il pubblico allo stadio.

23 Campli, ovazione per Orietta Berti alla Sagra della Porchetta.

24 Cinque anni fa il tragico sisma, commovente cerimonia ad Arquata e a Pescara del Tronto.

26 38enne accoltellato a Porto d’Ascoli dopo una lite: ricoverato in ospedale. Polizia e Carabinieri arrestano tre persone e ne denunciano un’altra.

26 Vincenzo Mollica e Matilde Menicozzi alla Locanda Centimetro Zero di Pagliare del Tronto.

27 San Benedetto, i campi da basket Las Vegas rivedono la luce: inaugurazione delle strutture dopo i lavori di riqualificazione.

27 Un anno dalla scomparsa di Pier Luigi Camiscioni, messa di suffragio a Porto d’Ascoli e momento conviviale ai campi di rugby Nelson Mandela.

28 Da Bucchianico, provincia di Chieti, fino al Vesuvio a piedi. Oggi è partita la nuova Compagnia dell’Anello, rievocazione a distanza di vent’anni del Signore degli Anelli, capolavoro cinematografico di Jackson tratto dai libri di Tolkien. Idea dell’abruzzese Nicolas Rosati, nella spedizione anche due sambenedettesi: Stefano D’Angelo e Cristian Di Giacinto. Verrà gettato l’anello del potere all’interno del vulcano campano.

28 Samb, fase di stallo. La Ssd Samb di Bucci attende la risposta della Figc per l’inserimento in serie D dopo aver presentato la documentazione richiesta. La Federazione, però, è intenzionata ad aspettare l’esito di un altro ricorso presentato dall’As Samb di Renzi al Tar dove chiede l’iscrizione in sovrannumero alla quarta serie nazionale. Tutto slitta a settembre.

28 Leonardo Mancuso show, l’ex Samb segna e sconfigge la Juventus allo Stadium di Torino con la maglia dell’Empoli nella seconda giornata di serie A 2021-22. Per l’ex rossoblu è stato anche il primo goal nella massima serie dopo tanta gavetta in Lega Pro e serie B.

28 L’Ascoli Calcio vince la seconda giornata di serie B a Perugia sconfiggendo gli umbri per 3 a 2 ma la vittoria è resa triste dal decesso allo stadio Curi di un 56enne tifoso bianconero a causa di un malore: si tratta di Luigi Mascitti di Monteprandone e residente a San Benedetto del Tronto.

29 Memorial Troiani: applausi ad Ascoli per Emma, Alessandra Amoroso, Dardust e Saturnino. Concerto show in piazza del Popolo.

29 Locanda Centimetro Zero, una sedia per Roberto Mancini. Il Mister dell’Italia: “Verrò a trovarvi”.

30 Moto3, straordinaria vittoria dell’ascolano Romano Fenati in Gran Bretagna.

31 Monteprandone, Palazzo Comunale: firmato il contratto per i lavori di restauro.

31 Ascoli e Caffè Lorenz in lutto per la morte di Enzo Accorsi, aveva 64 anni.

31 Paralimpiadi Tokyo, argento e primato europeo per Assunta Legnante nel lancio del disco.

SETTEMBRE

1 Green Pass obbligatorio su treni, autobus, aerei e navi in tutta Italia.

1 Samb: respinta la domanda di Bucci, per la serie D è rimasto solo Renzi.

1 Ascoli Calcio, la North Sixt Group acquisisce una partecipazione societaria. La società newyorkese si unisce a uno dei più grandi rivenditori italiani nell’elaborazione di un’ambiziosa strategia globale per una delle squadre di calcio più storiche d’Europa. Claudio Tanzi nuovo Direttore Generale, prende il posto di Piero Ducci.

1 Risorgimarche, successo per il concerto della nota cantante Levante ad Amandola.

2 Festival 17, raccolti e devoluti 13 mila euro all’Ail: “Acquisto di un refrigeratore per l’ospedale Mazzoni di Ascoli”.

2 Il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in visita al nosocomio Madonna del Soccorso di San Benedetto: “Gli ospedali non si chiudono ma si potenziano”.

2 Malore fatale alla guida, muore 61enne di Castignano nell’Anconetano.

3 Missione compiuta per la nuova Compagnia dell’Anello: anello gettato dentro al Vesuvio-Monte Fato. Dopo cinque giorni di camminate a piedi da Bucchianico, provincia di Chieti. Nella spedizione dell’abruzzese Nicolas Rosati anche i due sambenedettesi Cristian Di Giacinto e Stefano D’Angelo. Grande risonanza mediatica in Italia e in tutto il mondo, a congratularsi con i protagonisti anche gli attori del noto film “Il signore degli Anelli”.

3 Paralimpiadi Tokyo, un altro argento per Assunta Legnante nel lancio del peso.

6 Malore fatale in spiaggia, muore a San Benedetto un anziano turista del Nord Italia.

6 L’ascolana Margherita Citeroni protagonista a Miss Reginetta d’Italia: “Esperienza straordinaria”.

7 As Samb, Tar accoglie il ricorso di Renzi sulla possibilità di iscriversi in serie D in sovrannumero. Palla ora alla Figc e alla Lega Nazionale Dilettanti.

7 Porto d’Ascoli Calcio inserito nel girone F della Serie D.

7 La Biblioteca “Lesca” di San Benedetto compie 20 anni.

7 Grottammare piange la scomparsa di Giuseppe Greco, aveva 47 anni. Era vice presidente della Consulta Disabili e un grande combattente contro le ingiustizie che ancora oggi tormentano il mondo della disabilità.

8 Crisi idrica nel Piceno, la Ciip adotta le prime chiusure notturne dei serbatoi d’acqua. Coinvolti molti Comuni della Provincia, ordinanze dei sindaci: “Limitare utilizzo acqua ad uso igienico-potabile”.

9 Museo Archeologico Statale di Ascoli, avviato cantiere didattico per miscroscavo e restauro.

9 Green Pass, nuovo Decreto per scuole e Rsa.

10 Malore fatale, muore ciclista di 60 anni a Marina di Altidona sulla Statale 16.

10 Piscina “Gregori” di San Benedetto, lavori al via e affidati ad una ditta di Corato.

11 Inaugurata la mostra “Girl with Balloon” dell’artista Banksy ad Ascoli.

12 Matteo Salvini a San Benedetto in piazza Giorgini per le Amministrative. Prima dell’arrivo del leader della Lega, il sindaco Pasqualino Piunti è stato duramente contestato da un folto gruppo di tifosi della Sambenedettese.

14 Cade dal balcone di casa in pieno centro a San Benedetto, muore un 31enne. Vani, purtroppo, i soccorsi del 118.

15 San Benedetto e Fondazione Libero Bizzarri in lutto per la scomparsa di Fabrizio Pesiri. Aveva 62 anni.

15 Auto danneggiate a San Benedetto durante i festeggiamenti dell’Italia campione d’Europa, la Polizia denuncia due persone.

16 Piscina Gregori, dal Comune di San Benedetto: “In 330 giorni sarà rifatta la copertura”. Il cantiere per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione della piscina comunale coperta è stato consegnato alla ditta Ebanisteria Caputo Srl di Corato (Bari).

16 Giuseppe Conte a San Benedetto per le Amministrative. L’ex Presidente del Consiglio presente al comizio di piazza Giorgini.

16 Salaria, riapre il cantiere delle gallerie del tratto Trisungo-Acquasanta Terme.

17 Green Pass, il Governo decide per l’obbligo nei confronti di lavoratori pubblici e privati dal 15 ottobre.

17 As Sambenedettese, ok all’iscrizione in serie D. I rossoblu ammessi al girone F della quarta serie nazionale. Massimo Donati confermato allenatore, Matteo Sabbadini nuovo Direttore Sportivo e Luca Faccioli Direttore Generale. Parte anche il calciomercato, Luca Lulli il primo acquisto dell’era-bis del presidente Roberto Renzi.

17 A14, ripartono lavori e cantieri nel tratto piceno-fermano. Calendario autunnale-invernale degli interventi ma restano i disagi.

18 San Benedetto piange la scomparsa di Tonino Armata, presidente dell’Osservatorio permanente infanzia e adolescenza. Aveva 82 anni.

18 San Benedetto in lutto per la morte di Fabrizia Piunti. Aveva 63 anni ed era la sorella del sindaco Pasqualino Piunti.

18 Incidente con lo scooter vicino Carassai, muore 28enne di origine pakistana.

19 Debutto con vittoria per il Porto d’Ascoli Calcio in serie D. Vittoria al Riviera delle Palme di San Benedetto, a porte chiuse, contro Matese per 2 a 1. Il primo goal in assoluto dei biancocelesti nella quarta serie nazionale porta la firma dell’ex Samb Giordano Napolano.

22 Incidente sull’A14 nel Teramano, due feriti e una 85enne deceduta.

22 Nausica Acciarri, l’ex giocatrice della Riviera Samb Volley convocata ai Mondiali Under 18 con la Nazionale Italiana.

22 Esplode decespugliatore, muore il 63enne Enzo Capparè di Monsampolo del Tronto ad Offida.

23 Boschi in fiamme nell’Ascolano vicino al capoluogo, due giorni di interventi dei pompieri e dei Canadair.

25 San Benedetto piange la scomparsa del professore Giovanni Pompei.

25 Madison Cinemas Palariviera a San Benedetto, ci siamo. Accordo raggiunto, da inizio ottobre al via la nuova gestione.

25 Incidente sul lavoro a Montefortino, muore operaio di Monsampolo del Tronto. Luigi Fares aveva 56 anni.

25 Monti Sibillini, escursionista di 30 anni cade da cento metri e muore. Vani, purtroppo, i soccorsi.

26 “Il vecchio confine”, su Rai5 un reportage di Luigi Maria Perotti sulla vallata del Tronto, da Civitella alla Sentina.

27 Grottammare in lutto per la morte di Mario Petrelli, poeta e banditore della città. Aveva 88 anni.

29 Debutto in serie D per l’As Sambenedettese, recupero della prima giornata contro Trastevere nella regione Lazio. I padroni di casa vincono 3 a 2. Rossoblu, con alle spalle pochissimi allenamenti, autori di una bella prova di carattere.

30 Green Pass, validità estesa a dodici mesi.

30 Schiacciato dal trattore, muore 72enne nelle campagne di Mosciano Sant’Angelo.

30 54enne di San Benedetto ritrovato morto vicino al viadotto e torrente Ragnola, un malore fatale la causa del decesso.

30 Un film su Sisto V ambientato a Montalto, Offida, Colli del Tronto, Grottammare, Ripatransone e Cossignano. “Acqua alle corde“ con la regia di Paolo Consorti. Tra i protagonisti Enzo Iacchetti, Elio (Stefano Belisari), Natasha Stefanenko, Giobbe Covatta, Cristiano Caldironi, Rebecca Liberati, Vito (Stefano Bicocchi) e Stefano Nosei.

30 As Samb, Federico Angiulli è nuovamente un calciatore rossoblu.

OTTOBRE

1 Polizia Municipale di San Benedetto in lutto per la scomparsa di Giacomo Verdecchia.

1 Grottammare, cittadinanza benenemerita alla Protezione Civile.

4 Elezioni Comunali a San Benedetto, primo turno. Al ballottaggio vanno il sindaco uscente Pasqualino Piunti e il candidato Antonio Spazzafumo. Verdetti nel Piceno: Amedeo Lupi nuovo sindaco di Force, Sante Stangoni riconfermato primo cittadino ad Acquasanta Terme. Michele Franchi vince ad Arquata e Sante Capanna a Montegallo.

4 Il dottor Antonello Maraldo è il Grottammarese dell’anno 2020.

5 Brasilian jiu jitsu, Francesco Mininni si conferma campione europeo.

7 Maltempo, cinquanta interventi dei Vigili del Fuoco nel Piceno.

10 Al “Riviera delle Palme” va in scena, per la prima volta in assoluto, il derby Samb-Porto d’Ascoli di serie D. Vincono i biancocelesti per 2 a 0, a segno l’ex rossoblu Giordano Napolano.

11 Vaccini anti-Coronavirus al Centro Agrolimentare Piceno di Porto d’Ascoli.

11 Ascoli Calcio, si dimette il Direttore Sportivo Fabio Lupo.

12 In onda su Rai1 il film “Digitare il codice segreto” girato la scorsa primavera a San Benedetto e Centobuchi. 20,2% di share, 4.148.000 telespettatori hanno visto il lavoro televisivo del regista Fabrizio Costa con Neri Marcorè attore protagonista.

13 San Benedetto Martire, la città festeggia il Patrono.

13 San Benedetto piange la scomparsa della 40enne Anna Cilento.

13 Assemblea Ata, approvato il Piano Rifiuti nel Piceno. 16 voti dei sindaci favorevoli su 29, otto contrari e cinque astenuti. Protestano i comitati ambientali.

14 Manto erboso dello stadio “Riviera delle Palme”: la Powergrass porta il Comune di San Benedetto in Tribunale per non aver pagato i lavori lasciati sospesi e non risoluti da Domenico Serafino, ex patron della Samb.

14 Apre il Madison Cinemas Palariviera, tornano i film a San Benedetto del Tronto.

14 San Benedetto in lutto per la scomparsa del giovanissimo Matteo Casoni.

14 Terrorismo e incitamento alla discriminazione-violenza. Arrestato l’ascolano Stefano Manni.

15 Cadavere di un 74enne del Fermano ritrovato vicino al Tronto. La Procura di Ascoli apre fascicolo per omicidio ma l’esame dell’autopsia dà come risultato del decesso un infarto.

15 Riapre al transito la Mezzina con limitazioni alla velocità.

15 Entra in vigore il Green Pass, obbligatorio per tutti i lavoratori pubblici e privati e per poter usufruire del trasporto pubblico.

18 Antonio Spazzafumo è il nuovo sindaco di San Benedetto: 54,27%. Pasqualino Piunti sconfitto, si ferma a 45,73%.

18 Minimoto, bis per Michele Quitadamo. Dopo il campionato europeo vince anche quello italiano.

20 Depuratore di Santa Maria Goretti, al via i lavori per l’ammodernamento dell’impianto ad Offida.

21 Farmacie del Piceno in lutto, è morto il dottor Duilio Pallotta.

21 Sergio Fabiani non è più il presidente della Provincia di Ascoli, Luigi Capriotti è il successore pro-tempore prima delle elezioni di dicembre.

22 Nazionale Italiana di Beach Soccer femminile, convocata l’ascolana Chiara Poli. La sportiva è anche l’apprezzata giornalista di Riviera Oggi e Piceno Oggi.

23 Minaccia di buttarsi dal balcone di casa, 50enne salvato a Porto d’Ascoli dalla Polizia.

23 Spettacolo del comico Maurizio Battista al Palariviera di San Benedetto.

24 Marcia, a Grottammare Nicole Colombi strappa il pass per i Mondiali del 2022.

24 Marcia, la campionessa olimpica Antonella Palmisano a Grottammare: “Venire qui è ormai una tradizione”.

26 Auto fuori strada, finisce in una scarpata: morto un 27enne nel Teramano.

26 Omicidio Lettieri ad Ascoli, condannato minorenne ad undici anni e quattro mesi di carcere.

28 Prende forma la giunta del neo sindaco Antonio Spazzafumo. Tonino Capriotti vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici. Domenico Pellei Bilancio e Patrimonio. Bruno Gabrielli Urbanistica, piano del porto e viabilità.

31 As Samb, esonerato l’allenatore Massimo Donati e il suo staff. Fatale la sconfitta per 3 a 1 contro il Vastogirardi in Molise. L’ex calciatore aveva ottenuto soltanto 4 punti (un pareggio e una vittoria) in sette partite.

31 Ascoli Calcio, Marco Valentini nuovo Direttore Sportivo.

31 Incendio in casa, muore 92enne nel Fermano.

NOVEMBRE

1 Mauro Antonioli è il nuovo allenatore della Samb.

3 Polveri sottili, a San Benedetto nuova ordinana: fino al 15 aprile interdetta la Statale 16 ai veicoli inquinanti.

4 Ritrovato privo di vita l’anziano di Acquasanta Terme, Romolo Massi di 87 anni, che non aveva fatto rientro a casa. Il corpo è stato rinvenuto sotto il ponte di Cagnano dai soccorritori.

4 Debutto con vittoria per Mauro Antonioli, nuovo mister della Samb: battuto il Porto d’Ascoli al Riviera delle Palme in Coppa Italia di Serie D. Pochi giorni dopo prima vittoria in campionato, sempre a San Benedetto, contro il Castelfidardo.

5 Presentata ufficialmente la candidatura di Ascoli Piceno a “Capitale Italiana della Cultura 2024”.

6 Primo Consiglio Comunale a San Benedetto della giunta Spazzafumo con giuramento del neo sindaco. Eldo Fanini eletto come nuovo presidente del Consiglio Comunale.

6 Commedie Nostre, riparte a Grottammare la rassegna dedicata al teatro amatoriale dopo lo stop a marzo 2020 causa emergenza Coronavirus.

7 Minorenne rapinato da ignoti a San Benedetto a pochi passi dal centro, indagano le Forze dell’Ordine.

7 Samb, dopo mesi di silenzio parla il presidente Roberto Renzi in conferenza stampa: “Resterò finché la salute mi assiste. L’amministrazione Piunti aveva perso la linea. Se non vinciamo il campionato di serie D sarà un fallimento. Non sono interessato all’area Brancadoro”.

7 ‘Molto più del ddl Zan’, manifestazione ad Ascoli dopo la clamorosa bocciatura del Governo sul decreto contro le discriminazioni di genere. L’associazione Liberә Tuttә: “Fondamentale esserci”.

8 Raccolta e trasporto rifiuti, sciopero nazionale. Sit-in di protesta dei lavoratori della Picenambiente e non solo davanti al Comune di San Benedetto.

10 Spaccio ingente di cocaina, hashish e marijuana: undici misure cautelari a San Benedetto, operazione della Polizia di Stato.

10 Consiglio di Stato, cessazione concessioni demaniali marittime il 31 dicembre 2023: proroga di soli due anni. Proteste e discussioni di istituzioni e titolari degli stabilimenti balneari.

10 Monteprandone, nuova attività di ristorazione nei locali di piazza dell’Aquila dopo diversi anni di assenza in pieno centro storico.

10-11 Torna a Grottammare la Fiera di San Martino dopo la pausa forzata nel 2020 causa emergenza Coronavirus. Obbligo di Green Pass e mascherina all’aperto. Buona adesione al centro.

11 Figc, due mesi di inibizione per Renzi e sei per Colucci dopo le travagliate vicende estive per l’iscrizione in Lega Pro della Samb, poi respita. 3 mila euro di multa alla società rossoblu. Il Club annuncia il ricorso.

14 Altro episodio spiacevole in Riviera, una 16enne ferita e soccorsa al centro di San Benedetto. Forze dell’Ordine al lavoro per risalire ai responsabili e capire il perché dell’aggressione.

14 Moto3, l’ascolano Romano Fenati chiude quinto il Campionato del Mondo.

17 Inseguimento sull’A14 tra Grottammare e San Benedetto, arrestato un 25enne poiché ricercato per reati predatori.

20 Al via la festa del Patrono a Monteprandone. Una settimana di festa per San Giacomo della Marca con eventi civili e religiosi nel rispetto delle norme anti-Covid.

20 Ascoli e San Benedetto autorizzati alla prescrizione di anticorpi monoclonali contro il Covid.

21 Flussi turistici 2021 nelle Marche: bene San Benedetto, Cupra Marittima e Grottammare.

22 Peschereccio incagliato vicino al pennello dell’Albula a San Benedetto e falla aperta. Barca disincagliata e danno riparato dopo diverse ore grazie agli interventi di Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco.

22 Vaccini anti-Covid, nelle Marche aperte le prenotazioni per Over 40 sulla terza dose.

22 Progetto ‘Nuova Truentum’: fusione tra San Benedetto, Acquaviva, Monteprandone, Cupra e Grottammare. La proposta elaborata dall’associazione ‘Città Grande del Piceno’.

23 Giornata difficile in A14, incidente fra camion e auto-roulotte: traffico in tilt lungo la costa picena. Muore un camionista a causa di un fatale malore.

23 Gran Pavese Rossoblu, svelati i vincitori: Piernicola Cocchiaro, Mariella Marchegiani, Giovanni D’Angelo (conosciuto come Gianni Schiuma), Floriano Marchetti e Bruno Carucci. Riconoscimento in Comune l’8 dicembre a San Benedetto.

24 Covid, ufficiale il Super Green Pass dal 6 dicembre: le attività ricreative, quali ristoranti, cinema, stadi, teatri, musei, palestre, saranno accessibili, anche in zona bianca, solo a chi è in possesso del certificato aggiornato, ovvero a chi è vaccinato o guarito.

25 Vaccini anti-Covid, nelle Marche è possibile prenotare la terza dose a 5 mesi dalla seconda.

26 La soprano Sara Fulvi di Arquata canterà all’Expo Dubai, previsto a dicembre.

26 Ascoli Calcio, nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione: Carlo Neri presidente.

27 Asia Argento a San Benedetto. L’attrice, regista, sceneggiatrice e cantante è sbarcata in Riviera per presentare “Anatomia di un cuore selvaggio”, edito da Piemme. L’artista afferma: “Il mio libro è un’autoanalisi spietata di me stessa”.

28 Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, oltre 29 tonnellate di prodotti raccolti nel Piceno.

28 Riviera Samb Volley in lutto per la scomparsa di Massimo Ciabattoni. Lo storico direttore tecnico della società è stato stroncato da un fatale infarto.

28 Ascoli accoglie il nuovo Vescovo Gianpiero Palmieri: “Da ragazzo seguivo la Quintana ma non vi dirò mai quale Sestiere tifavo”.

29 Stroncato traffico di droga dalle Fiamme Gialle picene. Un arresto, 5 denunce e oltre una tonnellata di marijuana sotto sequestro.

30 Elezioni Provincia di Ascoli, Sergio Loggi unico candidato. Il sindaco di Monteprandone verso la presidenza poiché la lista del centrodestra è stata esclusa per il mancato rispetto delle quote rosa.

DICEMBRE

1 L’Ipsia di San Benedetto compie sessant’anni.

1 Bangor City, stop al calcio dalla Federazione Gallese: “Il Club di Serafino non ha saldato i pagamenti”. Per l’ex patron della Samb si replicano i problemi avuti in Italia e in Riviera.

2 Muore Giuseppe Chiaretti, primo Vescovo della Diocesi di San Benedetto-Ripatransone-Montalto. La salma verrà tumulata nella Cattedrale della Marina sambenedettese.

2 L’area Brancadoro resta invenduta, non sono arrivate offerte. Si procederà ad una nuova asta.

2 Omicidi e tentati omicidi alla Rsa di Offida, l’infermiere accusato dei fatti esce dal carcere. Domiciliari disposti dalla Corte di Assise.

3 “Artista grottammarese emergente dell’anno”, premio all’attrice e cantante Giorgia Fiori.

3 Ascoli, Curva Sud e Tribuna Ovest dello stadio “Del Duca” nel piano opere pubbliche finanziate con fondi terremoto. Riqualificazione anche per il palazzo dell’Arengo e il Villaggio del Fanciullo.

4 Il Circolo dei Sambenedettesi compie cinquant’anni.

6 Al via il Super Green Pass in tutta Italia.

6 Spesa pubblica, illeciti scoperti dalla Guardia di Finanza: 34 denunce e 13 multe nel Piceno.

7 Muore Giuseppe Napoliello, nel 2012 vinse a San Benedetto il Gran Premio Rossoblù.

7 Il Coni Ascoli Piceno omaggia il suo movimento sportivo nella Festa dello Sport. Tra le premiate la nostra giornalista Chiara Poli, protagonista nel Beach Soccer con l’Happy Car Samb: campionessa d’Italia e convocazione nella Nazionale.

8 Gran Pavese Rossoblù, cerimonia a San Benedetto. Ecco i premiati: per il settore marittimo e della pesca, Giuseppe Carucci; per la cultura, Piernicola Cocchiaro (in collegamento Skype dalla California); per lo spettacolo, Giovanni “Gianni” D’Angelo “Schiuma”; per il sociale, Maria “Mariella” Marcheggiani; per la medicina, Floriano Marchetti.

8 Umberto Galimberti incanta il Teatro Serpente Aureo di Offida. Il filosofo, accademico, psicanalista e giornalista de “La Repubblica” ha parlato della sua ultima opera edita da Feltrinelli, “Il libro delle emozioni”.

8-9-10-11 Quattro serate di Fiorello al Ventidio Basso di Ascoli, applausi scroscianti per il noto “showman”.

11 Maltempo nel Piceno e nel Teramano, molti interventi dei pompieri e disagi causati dal vento forte e dagli allagamenti/smottamenti.

11 Parco Marino del Piceno, presentato il progetto. Massimo Rossi: “La biodiversità è in crisi”.

12-13 Torna la Fiera di Santa Lucia a San Benedetto, obbligo di mascherina e Green Pass.

13 Qualità della vita, la classifica del Sole 24 Ore: il Piceno perde 14 posizioni e precipita al 35° posto.

14 Spaccio di droga tra le Marche e l’Abruzzo, doppia maxi operazione di Carabinieri e Polizia nel Piceno e nel Teramano: perquisizioni, sequestri, denunce e arresti.

14 Il Soriano fa tripletta sul ‘Gambero Rosso’. Erminio Giudici: “Premiata la ricerca della qualità”.

14 Area Vasta 5, il Direttore Cesare Milani verso le dimissioni. Non si conoscono le motivazioni.

15 Vaccini anti-Covid per fascia 5-11 anni, al via la somministrazione nelle Marche.

16 La Fabbrica dei Fiori, pranzo di Natale. Il presidente Zazzetta al sindaco Spazzafumo: “Sede Bottega Terzo Settore anche in Riviera”.

16 As Sambenedettese, esonerato mister Mauro Antonioli e il suo staff. Fatale al tecnico l’eliminazione in Coppa Italia e il terz’ultimo posto nel campionato di serie D. Via anche il Direttore Sportivo Matteo Sabbadini. Il nuovo allenatore è Sergio Pirozzi mentre Riccardo Solaroli è il nuovo responsabile dell’area tecnica. Scoppiano le polemiche in Riviera sul Web e non solo. I tifosi contestano la scelta ricaduta sull’ex sindaco di Amatrice, con trascorsi nella primavera dell’Ascoli Calcio e supporter dei bianconeri con tanto di comparsate in Curva Sud al Del Duca. Striscioni duri e di protesta al porto. Contestato anche il presidente Roberto Renzi.

18 Sergio Loggi, sindaco di Monteprandone, è il nuovo presidente della Provincia di Ascoli Piceno.

18 Ascoli: intitolata la Tribuna Stampa dello stadio Del Duca al giornalista ascolano Bruno Ferretti, scomparso lo scorso anno.

19 Samb-Tolentino, in panchina vanno Sante Alfonsi e Stefano Visi rispettivamente allenatore della Juniores e preparatore dei portieri. I rossoblu vincono 1 a 0 al Riviera delle Palme. Pirozzi lascia: “Minacce a me e alla mia famiglia. Resto tra le macerie e le pecore”. Il Club di Renzi: “L’ex sindaco di Amatrice era profilo idoneo, minacce sempre da condannare ma non rispecchiano il tifo sambenedettese”.

20 Sergio Pirozzi, in esclusiva sulla nostra trasmissione Web ‘Scienziati nel Pallone’, torna sulle sue dimissioni: “Sono stato costretto a darle”.

20 Le Marche tornano in zona gialla in base all’andamento dell’incremento dei ricoveri in area medica: mascherina obbligatoria anche all’aperto ma nessun limite agli spostamenti e non c’è il coprifuoco.

20 Covid, variante Omicron: primo caso nel Piceno rilevato dal Servizio Sanità Marche.

20 La Sentina “accoglie” il ponte ciclopedonale per i collegamenti con la Ciclovia Adriatica e del Tronto.

20 Sanità, manifestazione e presidio di protesta al Mazzoni di Ascoli Piceno. In campo la Rsu dei dipendenti dell’Area Vasta 5 e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali.

20 Sisma 2016, nel Cratere Superbonus 110% confermato fino al 2025.

21 Sanità, presidio di protesta pure al Madonna del Soccorso di San Benedetto. Presente anche il sindaco Spazzafumo.

21 Omicidio Lettieri, il Gup di Ascoli ha condannato a 14 anni di carcere il 57enne mura. Per lo stesso fatto il tribunale per i Minori di Ancona aveva già inflitto 11 anni e 4 mesi di reclusione al nipote 17enne del muratore.

22 La conferenza di fine anno del premier Mario Draghi: “I vaccini restano lo strumento di difesa migliore dal Covid”.

22 Massimo Esposito è il nuovo Direttore dell’Area Vasta 5. Subentra al posto di Cesare Milani, dimissionario.

22 Lo chef di Massignano Simone Sacchi premiato dalla Federazione Italiana Cuochi.

22 Castel di Lama, aggredito 20enne con bastoni e coltelli da ignoti che si sono dati alla fuga. La vittima dell’aggressione, un giovane romano, è stato poi arrestato per possesso di 14 panetti di hashish e due etti di marijuana rinvenuti in auto. Altra droga trovata nell’abitazione romana del fermato.

23 Aumento pedaggi, parcheggi blu e mense a San Benedetto. La tesi della giunta Spazzafumo è che l’aumento del costo dei pedaggi orari nella zona del centro, del lungomare (per il periodo estivo) e del Paese Alto, sia stata una mossa necessaria per far fronte al pagamento del mutuo contratto dal Comune per finanziare i lavori sul lungomare. La stessa logica sarebbe alla base dell’aumento del costo dei ticket per le mense.

23 La Riviera Samb Volley ritira la maglia numero 3 di Massimo Ciabattoni.

24 Spaccio di eroina sul lungomare di San Benedetto, un arresto e quattordici dosi sotto sequestro.

24 Sante Alfonsi e Stefano Visi restano alla guida dell’As Sambenedettese.

24 Ascoli, ragazza tenta di gettarsi da un ponte: salvata da un poliziotto fuori servizio.

26 Il sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo, positivo al Coronavirus: “Sto bene, in quarantena ma sempre attivo”.

26 Covid e variante Omicron, nuovo decreto del Governo. Niente feste in piazza e discoteche chiuse fino al 31 gennaio e non solo. Niente più caffè al bancone per i non vaccinati, super pass per andare in un museo o in palestra, mascherine Ffp2 obbligatorie per bus e metropolitane, andare allo stadio o al cinema, tamponi a campione per chi entra in Italia anche dai valichi di frontiera, 9 milioni per garantire uno screening nelle scuole e assicurare il rientro in sicurezza dopo le vacanze.

27 Vaccini anti-Covid, somministrazione al via per fascia 16-17 anni nelle Marche. Tra i 12 e 15 dose booster solo per i più fragili.

27 Controlli delle Fiamme Gialle a distributori di carburante nel Piceno per violazioni sulle tariffe dei prezzi: irregolare il 43%.

27 Si è spento a Massignano Franco Sacchi: un signore, un maître di altri tempi.

28 Caos vaccini negli Hub vaccinali delle Marche e del Piceno. File e code, sotto il freddo, ad Ascoli e San Benedetto. La Regione prende provvedimenti: dal 29 dicembre accesso agli Hub solo per i cittadini prenotati su somministrazione seconda e terza dose. Accesso senza prenotazione solo per chi deve fare la prima dose.

28 Ascoli piange la scomparsa di Hugo Maradona, il fratello di Diego ed ex giocatore del Picchio. Aveva 52 anni.

29 Incidente in A14 nel Fermano fra auto, muore una donna di 60 anni.

29 Acquaroli: “Di questo passo vedo inevitabile il rischio della zona arancione per le Marche”.

29 Per l’Oms il Modello Marche della ventilazione meccanica nelle scuole è tra le misure più efficaci per combattere il Covid.

29 Quarantena e tamponi, nuovi provvedimenti dal Governo. Il decreto prevede che la quarantena precauzionale NON si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito NEGATIVO di un test antigenico RAPIDO o MOLECOLARE, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

29 È morta a Pordenone Maristella Miradoli, moglie di Floriano Bollettini l’ex vice presidente ella Samb.

29 Arquata, cittadinanza onoraria al compianto sindaco Aleandro Petrucci. Chiave della città alla moglie Anna Maria Vitali.

30 Infermiere accusato di omicidi e tentati omicidi alla Rsa di Offida, il Tribunale del Riesame di Ancona: “Deve tornare in carcere”.

30 Regione Marche al lavoro per potenziare gli slot di vaccinazione e vaccinare 450 mila marchigiani entro gennaio. L’assessore Saltamartini: “Grazie ai vaccini i numeri delle ospedalizzazioni restano sotto controllo, in una situazione molto diversa da quella dello scorso anno”.

