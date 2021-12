SAN BENEDETTO – Si è spenta oggi a Pordenone Maristella Miradoli, moglie di Floriano Bollettini titolare dell’omonima azienda di Porto d’Ascoli e storico vice presidente della Sambernedettese negli anni 80 e 90.

Si erano conosciuti a San Benedetto negli anni 60 perché il papà Vittorio (detto Rino) e la mamma Nella gestivano il Yolly Hotel prima che diventasse Roxi e poi appartamenti residenziali. Da qualche tempo lei e Floriano vivevano in Friuli.

Il triste evento stamattina alle 4.30 in seguito ad un attacco batterico che ha mandato in tilt il suo sistema immunitario. Era una donna molto bella con uno stile tutto suo, discreta e rispettosa degli altri come pochi. Mai una parola di troppo. Con Floriano formava una coppia in perfetta simbiosi.

A Floriano, al figlio Leo e a tutti gli altri parenti sentite condoglianze da parte della redazione di Riviera Oggi e Piceno Oggi.

