SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è riaccesa nei giorni scorsi la questione del cinema Palariviera e dei rapporti tra la società Palacongressi ed il Comune di San Benedetto.

Per fare chiarezza sulla vicenda, abbiamo intervistato Fausto Calabresi, imprenditore e socio di maggioranza della Palacongressi srl, il quale ha smentito categoricamente diffide nei confronti del Comune, ribadendo al contrario grande collaborazione da parte dell’Ente nel dialogale sulle proposte e sulla nuova convenzione (clicca qui per ascoltare la video intervista integrale https://www.youtube.com/watch?v=qgruxKo9G60

“Ci tengo innanzitutto a precisare che i rapporti con l’amministrazione comunale sono ottimi – ha esordito Fausto Calabresi – siamo impegnati per rivedere la convenzione che ha già 15 anni ed è ormai antistorica. Il Comune è stato ben disposto ad accoglierci e a prendere in considerazione le nostre istanze, probabilmente dopo le vacanze natalizie ci siederemo ad un tavolo per vedere quali punti aggiornare. Non c’è stata assolutamente nessuna diffida nei confronti del Comune, anzi c’è la massima disponibilità ad andare incontro alle loro richieste”.

Nota differenze nei rapporti che avete con l’attuale amministrazione rispetto a quella passata? “Sicuramente la nuova giunta si è dimostrata propensa al confronto sia nella figura del sindaco sia in quella del vicesindaco. Debbo dire che abbiamo la possibilità di dare maggiore rilevanza ad una struttura che, a parer nostro, è un gioiellino del nostro territorio e va valorizzata”.

A tal proposito, quali sono i progetti che intendete mettere in pratica, anche alla luce dei fondi del Pnrr? “L’intenzione sarebbe quella di attrarre finanziamenti regionali, nazionali o europei. C’è la possibilità di attingere a dei finanziamenti sulla cultura ed una nostra idea è quella di fare un museo della cinematografia all’interno del complesso, usufruendo dei fondi del Pnrr”.

