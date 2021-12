SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Turismo tematico sui passi della destagionalizzazione.

Si è svolta oggi, 29 dicembre, la conferenza stampa online che ha presentato i risultati del progetto comunitario ‘Arca Adriatica’, al termine dei suoi tre anni di vita. All’incontro hanno preso parte anche Lina Lazzari, assessore alla cultura, e Cinzia Campanelli, assessore al turismo.

Le parole di apertura del dibattito sono spettate al local project manager Sergio Trevisani, che ha parlato di come l’obiettivo originario del progetto fosse quello di raggiungere un livello di sviluppo economico e territoriale sostenibile attraverso lo sfruttamento dei beni culturali e naturali dei territori aderenti all’iniziativa (tra cui Cesenatico, Cervia, e alcuni comuni croati). Particolare attenzione per le finalità del programma – ha spiegato Trevisani – è stata dedicata alla valorizzazione e alla conservazione di un patrimonio culturale marittimo messo più volte in secondo piano negli anni passati; il progetto ‘Arca Adriatica’ ha coniugato aspetti culturali, sociali e ambientali, tentando di unirli in un sistema turistico esperienziale e tematico.

Successivamente è intervenuta Linea Lazzari, assessore alla cultura del Comune di San Benedetto: “Se per cultura intendiamo il linguaggio di un territorio, l’elemento identitario del nostro popolo è il mare, il motivo ricorrente che ha tenuto insieme questo territorio coniugando attività umana con il mondo marittimo. Quando parliamo di mare parliamo di una comunità che si è sviluppata proprio grazie a quest’ultimo. Dobbiamo imparare, attraverso questo progetto, a leggere, capire e riconoscere i segni di quella che è stata la nostra storia e imparare a vendere questo nostro prodotto. È importante creare una rete sinergica con tutti gli attori che lavorano nel nostro territorio”.

A concludere la conferenza è stato il commento dell’assessore al turismo Cinzia Campanelli: “Questo progetto è bellissimo a mio avviso. La nostra città è sempre considerata da un punto di vista balneare, ma ha delle potenzialità turistiche incredibili. Questo progetto vuole promuovere tutto il nostro patrimonio territoriale. Ho fatto esperienza in prima persona di questo pacchetto che verrà promosso nel mercato turistico, con una proposta turistica massimizzata sull’obiettivo della destagionalizzazione. Spero che questo pacchetto abbia successo perché fa parte di un bel progetto”.

