Il campione, che gareggia nella categoria Men’s Physique, prenderà parte alle due competizioni più importanti del mondo per il suo sport: “La preparazione è già iniziata. Punto in alto”. Guarda la video intervista

GROTTAMMARE – Riccardo Croci torna a far parlare di sé sul piano internazionale grazie ai successi raccolti nell’ultimo anno. L’atleta classe 1983 di Cupra Marittima è un bodybuilder professionista e gareggia nella categoria Men’s Physique: “È una specialità estetica con routine più semplici e masse muscolari inferiori. Vengono valutati simmetria, proporzioni, non si deve superare un certo volume, l’aspetto fisico è considerato nel suo complesso, compresi il viso e la qualità della pelle”.

Croci nel 2020 ha preso parte per la prima volta a Mister Olympia, la competizione più importante al mondo nell’ambito del culturismo, dove si è piazzato intorno al sedicesimo posto: “Mi sono preparato un anno intero per l’edizione 2021, svoltasi come sempre a ottobre, che mi ha visto arrivare quattordicesimo. Sono il primo italiano nella storia di questa categoria a entrare in Top 15. Prima di volare a Orlando, però, ho partecipato però anche ad altre gare, come quella in Polonia lo scorso settembre. Ho voluto provare, perché era qualificante per Mister Olympia 2022, e l’ho vinta”.

Il culturista marchigiano sarà dunque alle Olimpiadi del bodybuilding per il terzo anno consecutivo. Si tratta dell’unico italiano ad aver raggiunto questo obiettivo: “Sono molto felice. Soltanto trenta atleti strappano il pass per questa competizione e noi bodybuilder ci alleniamo solo con l’obiettivo di arrivare lì un giorno. Nel 2022 punto alla Top Ten o addirittura alla Top Five“.

Mister Olympia non è l’unica gara di prestigio che vedrà la partecipazione di Riccardo Croci: “Mi sto preparando per la Arnold Classic di marzo, la seconda competizione al mondo per importanza. Si accede solo su invito, al massimo sono ammessi dieci atleti per categoria. La Federazione mi ha scelto e questo per me è motivo di grosso orgoglio. Sarò fianco a fianco con i miei idoli. Se vincerò sarò addirittura premiato da Arnold Schwarzenegger“.

I bodybuilder sono molto seguiti sui social: “Ho quasi 80 mila follower, ma gli atleti più forti ne hanno milioni. La mia pecca è che sono riservato, faccio vedere poco della mia vita privata” – commenta Croci.

Lo lasciamo con tanti complimenti per quanto ottenuto finora e un grosso in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti.

