Per la seconda e terza dose solo cittadini prenotati. Per la prima somministrazione ingresso senza prenotazione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Regione Marche ha stanziato ieri, nel corso della seduta di giunta, un milione di euro per adeguare, migliorare e potenziare i Punti Vaccinali per la Popolazione di Senigallia, Jesi, Fabriano, Civitanova Marche, Ancona e San Benedetto.

“Il 22 novembre scorso – spiega l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – è iniziata la somministrazione della dose “booster” del vaccino anti Covid, successivamente estesa alle altre fasce d’età. L’urgenza di somministrarla nei tempi più rapidi possibili alla popolazione ha comportato la piena ripresa delle attività dei Punti Vaccinali di Popolazione. Nella riunione della Cabina di Regia tecnica per il governo del piano vaccinale – Regione Marche è stata quindi evidenziata l’esigenza di adeguare e migliorare le strutture delle sedi Pvp per le città di Senigallia, Jesi, Fabriano, Civitanova Marche, Ancona e San Benedetto del Tronto”.

“Anche grazie all’intervento del sindaco Antonio Spazzafumo, è nettamente migliorata la situazione delle persone in attesa di accedere all’hub vaccinale presso il Centro Agroalimentare – fanno sapere dall’ufficio stampa del primo cittadino tramite nota diffusa il 29 dicembre – La Regione Marche ha deciso infatti di limitare, a partire dalla giornata di oggi 29 dicembre 2021, l’accesso senza prenotazione solo a coloro che devono ricevere la prima dose del vaccino.

Pertanto Polizia Municipale e operatori della protezione civile hanno collaborato con il personale dell’hub per riorganizzare gli accessi con due percorsi separati per gli utenti che hanno la prenotazione e per quelli che non la hanno”.

L’intervento della Polizia Municipale è avvenuto già nella giornata di ieri ed ha avuto il duplice scopo di creare, d’intesa con il personale addetto, due percorsi distinti per utenti con prenotazione e per utenti senza. Inoltre è stato disciplinato meglio il traffico automobilistico creando un percorso riservato per gli utenti del centro vaccinale.

Resta aperta la linea diretta del Sindaco con l’Asur e la Regione allo scopo di individuare una sede più idonea.

