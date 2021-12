SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Lions Club “San Benedetto Host” ha donato dei piccoli panettoni del Leo Club agli assegnatari degli Orti per gli Anziani della zona della S.S. Annunziata a Porto d’Ascoli.

“I nostri auguri – ha commentato Giorgio Ruffini, responsabile del progetto “Orti per gli Anziani” sin dalla sua nascita – sono una piacevole consuetudine da anni e rappresentano un modo per ringraziare le persone che hanno colto l’occasione di gestire gli orti assegnati loro dall’amministrazione comunale con cura e passione: quest’anno, però, i nostri piccoli regali hanno un grande valore”.

I panettoni del Leo Club che gli assegnatari degli orti hanno ricevuto in regalo, infatti, sponsorizzano un’iniziativa importante che va a finanziare gli enti di primo soccorso.

Il progetto “Leo for Safety & Security” nasce dalla volontà e dall’esigenza del Multidistretto Leo 108 ITALY di voler affrontare in maniera adeguata una tematica come quella della sicurezza ed i cui obiettivi sono potenziare gli equipaggiamenti e le attrezzature messe a disposizione degli Enti di Primo Soccorso Italiani, migliorare le attrezzature e i dispositivi di sicurezza e/o primo soccorso di strutture pubbliche e private e sensibilizzare sull’importanza di una corretta e variegata disposizione dei sistemi antincendio e di sicurezza al fine di rendere l’ambiente ed il personale pronti a fronteggiare correttamente le emergenze.

“I nostri service di solidarietà – ha aggiunto il Presidente del Lions Club “San Benedetto Host” Albino Farina – in questo periodo ci ricordano che il Natale è festa della nascita: la tenerezza di fronte ad un bimbo appena nato, ci fa capire che nessuno è autosufficiente e che abbiamo bisogno l’uno degli altri. Che il Natale allora sia , anche per chi non crede , la festa della solidarietà: che possiamo , a maggior ragione noi Lions , che della solidarietà e del servizio dovremmo essere orgogliosi alfieri, essere sempre attenti a prenderci cura degli altri , di chi ha bisogno , degli ultimi , cominciando da chi ci è più vicino

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.