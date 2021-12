SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la conferma di Visi e Alfonsi alla guida tecnica della panchina rossoblu, la società ha comunicato il nuovo preparatore atletico il professor Francesco Paolini, che tra l’altro ha già collaborato con mister Alfonsi al Porto d’Ascoli in Eccellenza. Confermato il match analyst Angelo Andrea Pisani. Di seguito il comunicato della società.

“La A.S. Sambenedettese comunica di aver affidato il ruolo di preparatore atletico al professor Francesco Paolini. Paolini, per 4 anni al centro calcio federale Acqua Acetosa di Roma, ha esperienze nel calcio professionistico con la Primavera del Gubbio, tra lega pro e serie b. Nella Samb aveva già lavorato nel settore giovanile e in prima squadra (all’epoca di Palladini). Ritrova ora mister Sante Alfonsi dopo l’esperienza in Eccellenza con il Porto d’Ascoli. Contestualmente, la società comunica di aver confermato Il match analyst, Angelo Andrea Pisani, che aveva già collaborato con i tecnici Alfonsi e Visi nella preparazione delle ultime due gare di campionato”.

Inoltre continuano gli allenamenti della prima squadra al Samba Village in vista della prossima gara interna con il Pineto: doppia seduta per i rossoblù che al mattino hanno effettuato esercizi di prevenzione e mobilità in palestra e test per la valutazione della velocità aerobica massima. Pomeriggio dedicato invece a esercizi coordinativi, tecnica con la palla, lavori specifici per la potenza aerobica, sempre con la palla, e partitella finale.

