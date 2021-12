Prenota i tuoi piatti preferiti da asporto. Chiama il numero 0735 764200 in anticipo, gli ordini solo limitati!

Per il gran cenone di San Silvestro scegli il Rustichello d’asporto, per trascorrere il tuo capodanno in relax a casa con lo stesso gusto!

Giardiniera, affettato, gesuiti, bauletti, arrosto, tagliata, dolci e tanto altro.

Il primo gennaio, inoltre, il ristorante sarà regolarmente aperto e resta attivo il servizio take away.

Chiama il numero 0735 764200 e prenota in anticipo, gli ordini solo limitati!

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.