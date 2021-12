L’opposizione denuncia: “La situazione non è cambiata con l’aggravante che ora è inverno e, vista la risaputa pericolosità del tratto di strada, ci sarebbe bisogno di luce”

ACQUAVIVA PICENA – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato stampa, giunto in redazione il 27 dicembre, da Acquaviva Futura, gruppo consiliare di minoranza.

Strada comunale Valle del Forno da mesi al buio con conseguente aumento della pericolosità visto che i lampioni ad energia solare continuano a non funzionare.

Come Minoranza abbiamo più volte segnalato i malfunzionamenti, la stessa cosa l’hanno fatta tantissimi concittadini, ma la Maggioranza, a quanto pare, non ha fatto nulla per risolverli.

La strada comunale Valle del Forno è una delle strade più pericolose del paese, quindi avrebbe bisogno della massima attenzione da parte dell’Amministrazione; lo stesso Sindaco l’ha definita “tratto di strada buio e pericoloso”.

Abbiamo segnalato più volte il problema, dandone evidenza anche sui social e ai giornali visto che i malfunzionamenti continuano da mesi.

Il 12 agosto il Sindaco Rosetti ci ha risposto su Facebook scrivendo: “L’intervento è stato richiesto e le batterie ordinate, quindi quanto prima torneranno a funzionare ”.

Sono passati quasi 5 mesi e la situazione non è cambiata con l’aggravante che ora è inverno e, vista la risaputa pericolosità del tratto di strada, ci sarebbe bisogno di luce soprattutto in serate con la nebbia come quella di ieri sera 26 dicembre.

Su 8 lampioni installati sulla parte più ripida e pericolosa della strada, alle ore 23 nessuno era funzionante.

Il Sindaco e i Consiglieri di Maggioranza pensavano di risolvere il problema dell’Illuminazione Pubblica concedendo per 20 anni la gestione ad una azienda.

Pensavano di spendere 120 mila euro all’anno di canone invece ne stiamo spendendo 160 mila, questo significa che in 20 anni andremo a spendere 800 mila in più rispetto al previsto.

Questo succede quando si fanno scelte senza attenzione e senza pensare al bene di Acquaviva.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.