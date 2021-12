Divieto di accesso alle manifestazioni sportive per un anno per un paio di tifosi del Giulianova

L’AQUILA – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato stampa, giunto in redazione il 27 dicembre, dalla Questura de L’Aquila.

A seguito di accurata attività d’indagine svolta dalla locale Digos sono stati identificati e denunciati alla Procura della Repubblica del capoluogo abruzzese, due tifosi del Giulianova, ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 401/1989, finalizzata a prevenire e contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive.

L’attività della Digos dell’Aquila ha fatto emergere che due tifosi giuliesi, di 34 e 49 anni, in occasione dell’incontro valevole per il campionato regionale di Eccellenza tra L’Aquila e Giulianova, disputatosi allo Stadio Gran Sasso d’Italia “Italo Acconcia” lo scorso 14 novembre, si sono resi protagonisti dell’accensione di fumogeni all’interno del settore ospiti, creando pericolo per l’incolumità degli spettatori.

A carico degli stessi, inoltre, in considerazione della pericolosità del gesto e considerato il rischio di reiterazione della condotta, il Questore De Simone ha emesso il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di un anno.

