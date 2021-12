SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Spettacolo inaugurale della nuova stagione teatrale del teatro Concordia di San Benedetto del Tronto, promossa dall’amministrazione comunale e dall’AMAT, con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Marche e con il sostegno di BIM Tronto, mercoledì 29 dicembre alle ore 20,45. Ad andare in scena sarà l’attore sambenedettese Edoardo Ripani, che proporrà “Fratelli. Qual doglia incombe sulla mia città?”, il cui tema centrale è la tragica vicenda dei fratelli Peci, una ferita ancora aperta per tutti i sambenedettesi.

Ispirato ai “Sette Contro Tebe” di Eschilo, alla “Tebaide” di Stazio e all’ “Antigone” di Brecht, quest’opera, la cui struttura drammaturgica ricalca quella di un’antica tragedia greca, mescola narrazione, documentario e installazioni pirotecniche attraverso l’interazione di due linee parallele: una di parole e documenti, che ricostruiscono la storia dei due fratelli Patrizio e Roberto Peci, l’altra di immagini e metafore pirotecniche, che riproducono l’atmosfera violenta di quegli anni. La prima versione. prodotta con il sostegno di Flanders State of Art e di GC De Kriekelaar, è stata presentata in Belgio e in Olanda tra il 2015 e il 2017 e al Festival Cement 2017 di Den Bosch.

“Patrizio e Roberto potrebbero essere considerati come due Eteocle e Polinice contemporanei, in una San Benedetto del Tronto maledetta, Tebe contemporanea – ha osservato Edoardo Ripani. “Il Coro delle Sambenedettesi, composto da Alessandra Desideri, Silvia Egidi, Anna Maria Falcioni, Rosanna Fasola, Rosanna Listrani, Irma Marconi Sciarroni, Chiarastella Mastrostefano, Simonetta Olivieri, Micaela Santini e Daniela Santoni, coetanee dei fratelli Peci e testimoni degli anni di piombo, porta in scena i corpi e le voci di una città perduta, disgregata dalle tragiche vicende di quel periodo storico. L’aspetto femminile emerge anche per il fatto che in tutta la storia dei fratelli Peci le uniche sopravvissute, seppur con il peso di un grande dolore, sono le donne: la madre, le due sorelle, la vedova e la figlia di Roberto. Proporre questo spettacolo quarant’anni dopo i tragici eventi dell’estate ‘81 ha un alto valore simbolico per ricordare Roberto Peci, vittima innocente di un’orribile guerra – ha, inoltre, spiegato l’attore.

I biglietti di posto unico per “Fratelli. Qual doglia incombe sulla mia città?”, al costo di 10 euro fuori abbonamento, sono in vendita presso la biglietteria del Concordia nei due giorni precedenti lo spettacolo dalle 17.30 alle 19.30 e il giorno dello spettacolo dalle 17.30 , oppure nelle biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket e online su vivaticket.com.

La stagione del Concordia partirà poi il 20 gennaio con Enzo Decaro, protagonista della commedia “Non è vero ma ci credo” di Peppino De Filippo, per la regia di Leo Muscato.

Gli abbonamenti saranno disponibili da sabato 8 gennaio presso la biglietteria del Teatro Concordia dalle 10 alle 12 e dalle 17,30 alle 19,30. I nuovi abbonamenti possono essere effettuati da giovedì 13 a domenica 16 gennaio, mentre fino a domenica 12 i vecchi abbonati potranno confermare turno e posto delle scorse stagioni.

Per informazioni: Biglietteria del Teatro Concordia (largo Mazzini 1, tel. 0735/588246, negli orari di apertura); ufficio Cultura del Comune di San Benedetto tel. 0735/794438 – 0735/794587; www.comunesbt.it; AMAT ad Ancona, tel. 071/2072439, www.amatmarche.net.

