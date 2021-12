Provvedimenti resi noti tramite nota stampa giunta in redazione il 25 dicembre dall’Arma

FERMO – Controlli delle Forze dell’Ordine anche alla Vigilia di Natale.

Nel Fermano i carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato due persone per truffa in concorso.

Altro deferimento per un individuo: non aveva rispettato la sorveglianza speciale e la permanenza notturna in casa.

Provvedimenti resi noti tramite nota stampa giunta in redazione il 25 dicembre dall’Arma.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.