SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alla luce del decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri che, tra le misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, vieta fino al 31 gennaio 2022 gli eventi, le feste e i concerti che implichino assembramenti in spazi all’aperto, l’Amministrazione comunale comunica che il previsto “Music fest”, programmato per il 31 dicembre, 1 e 2 gennaio in piazza Giorgini, è stato rinviato ad un momento in cui le norme e la situazione epidemiologica ne permetteranno lo svolgimento in sicurezza.

Si tratta di un rinvio e non di un annullamento perché l’iniziativa, così com’è stata progettata con la collaborazione dell’Associazione “Arte Viva” e di Assoartisti Adriatico, si presta ad essere realizzata in qualsiasi momento, avendo il suo fulcro nell’esibizione di artisti e band locali la cui valorizzazione è uno degli obiettivi indicati dal sindaco Antonio Spazzafumo sin dal suo insediamento.

L’Amministrazione comunale auspica che possa esserci quanto prima l’opportunità di proporre al territorio questa kermesse dedicata ai talenti artistici locali che ringraziamo sentitamente per aver aderito con entusiasmo alla proposta.

