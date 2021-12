SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un grande evento musicale a San Benedetto, proposto dalla Gioventù Musicale d’Italia, chiuderà l’anno in corso. Giovedì 30 dicembre, alle ore 21, presso il teatro Concordia, è in programma il “Grande Concerto di Fine Anno” dell’l’orchestra sinfonica “Rossini”, ospite regolare del ROF di Pesaro, con il suo direttore stabile, il Maestro Daniele Agiman, e la presenza di due prestigiosi artisti, il violoncellista Giovanni Gnocchi, uno dei più importanti violoncellisti a livello internazionale, attualmente al Mozarteum di Salisburgo, e la cantante Giuseppina Piunti, artista nata a San Benedetto del Tronto, ma di fama mondiale, premio Gran Pavese Rossoblù 2012 e da anni protagonista nei migliori teatri del mondo.

Il programma spazierà dal “Concerto n. 1 per violoncello e orchestra” di Shostakovich, brano molto virtuoso e di grande impatto emotivo, che sarà eseguito da Giovanni Gnocchi, ai brani classici dei concerti di Capodanno: la “Suite” dallo “Schiaccianoci” di Chajkovskij, danze, marce e il famoso “Valzer dei Fiori” fino al gran finale con la splendida voce del mezzosoprano Giuseppina Piunti. Impreziosiranno la serata gli interventi di danza della “Grace Dance Studio” e della ballerina Giulia Rosati con le coreografie di Andrea Sparvieri e Alessandra Devotelli.

“Sarà un momento di grande musica, ma anche di festa, per tornare tutti insieme a teatro a salutare il vecchio anno e ad accogliere il nuovo – ha affermato l’assessore alla cultura Lina Lazzari. “L’orchestra sinfonica Rossini è ospite per la prima volta a San Benedetto, dopo essersi esibita nei migliori teatri italiani e stranieri e il direttore Daniele Agiman è uno dei più importanti ed attivi a livello internazionale – ha spiegato.

Al termine del concerto, sullo sfondo delle proiezioni luminose sulla facciata della cattedrale, è previsto un brindisi augurale a cura delle Cantine Le Caniette, Pantaleone, Il Conte di Villa Prandone e dell’Azienda Agricola Zafferano Piceno.

Il costo dei biglietti è: intero euro 10, fino a 20 anni ridotto euro 8. I tagliandi sono già in vendita on line nel circuito Ciaotickets e in tutte le rivendite autorizzate Ciaotickets.

Per informazioni: Comune di San Benedetto del Tronto – assessorato alla Cultura e Gioventù Musicale tel. 380 5921393, numero al quale è anche possibile effettuare la prenotazione telefonica.

