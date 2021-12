SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Apsd San Benedetto Colmic organizza per lunedì 27 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 13 un corso di pesca sportiva completamente gratuito denominato “Imparo a pescare”, che si terrà presso il Centro Giovani Giacomo Antonini in via Virginia Tedeschi, 13 a San Benedetto del Tronto.

Il corso verrà tenuto dall’istruttore Federale Fipsas Zefferino Guidi che illustrerà le tecniche di pesca in mare, le lenze e le esche per insidiare i pesci presenti nel mar Adriatico.

Per informazioni ed iscrizioni contattare Zefferino Guidi al 3389129027 oppure info@apsdsanbenedetto.it. Il club sambenedettese ringrazia l’Ufficio Sport ed il Comune di San Benedetto del Tronto per la fattiva collaborazione.

