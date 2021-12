“La nostra posizione oggi – prosegue il sindacalista – non cambia. Chiediamo alle istituzioni che governano ora la Regione Marche di procedere ad una profonda ristrutturazione e riorganizzazione”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota, giunta in redazione, da parte di Benito Rossi, Ugl Salute Ascoli Piceno, il 23 dicembre.

Nelle Marche la Ugl Salute continua a rimanere vigile sui problemi territoriali della sanità.

“In linea con la coerenza che contraddistingue la nostra Federazione – dichiara Benito Rossi, Segretario Provinciale di Ascoli Piceno – abbiamo sempre percorso la strada di proposte tese a valorizzare gli operatori sanitari e migliorare l’assistenza verso i cittadini sia nel pubblico così come nel privato. Per questo motivo abbiamo denunciato in passato, durante la giunta Ceriscioli. il ricorso a cooperative private e condannato la cattiva gestione del personale”.

“La nostra posizione oggi – prosegue il sindacalista – non cambia. Chiediamo alle istituzioni che governano ora la Regione Marche di procedere ad una profonda ristrutturazione e riorganizzazione della Asur5. Servono investimenti mirati che possano aprire la strada ad assunzioni con contratti a tempo indeterminato, con adeguate garanzie economiche e normative, e all’ammodernamento e potenziamento delle strutture, dando spazio anche a nuove figure nei quadri dirigenziali. La Ugl Salute, con senso di responsabilità, non sosterrà mai scioperi dettati da soli fini politici ma continuerà la propria battaglia sul territorio per una sanità equa e vicina ai bisogni dei cittadini”.

