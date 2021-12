SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un bel gesto di generosità nella mattinata di oggi, 23 dicembre.

Una delegazione dell’A.S. Sambenedettese ha fatto visita al reparto di pediatria dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto. Con l’occasione, sono stati consegnati i giocattoli acquistati in questi giorni grazie al contributo della società, degli atleti e dello staff. Presenti in reparto il capitano Federico Angiulli e il vice Luca Lulli che hanno portato a medici e operatori gli auguri di buon Natale della società. La A.S Sambenedettese ci tiene a ringraziare le dottoresse Roberta Annabili, Rosella Giuliani e Martina Bruni, le operatrici Paola Feriozzi e Patrizia Scipioni per la disponibilità e cordialità.

