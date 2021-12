TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 23 dicembre, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Stamattina, poco dopo le 9.30, una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta sul Lotto 0 (Variante alla SS80), a seguito di uno violento scontro tra una Fiat Panda e una Fiat Bravo. Da una prima ricostruzione dell’incidente, sembrerebbe che la Panda, con alla guida una ragazza 21enne, stesse percorrendo la corsia in direzione mare, mentre la Bravo, condotta da un 63enne, viaggiava in direzione opposta. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati in attesa dei rilievi e della rimozione da parte di carroattrezzi. A causa dei traumi riportati, i conducenti delle due auto hanno dovuto fare ricorso alle cure dell’Ospedale Mazzini di Teramo, dove sono stati trasportati con due ambulanze del Servizio Sanitario 118 di Teramo. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale di Teramo per regolare il traffico ed effettuare i rilievi dell’incidente.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.