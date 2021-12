CUPRA MARITTIMA: Da giovedì 23 dicembre parte la ricca programmazione natalizia del cinema Margherita di Cupra Marittima. In programma l’ultimo film di Paolo Genovese tratto dal suo libro omonimo: “Supereroi”. Contrariamente ai personaggi Marvel, i supereroi del film esistono davvero e sono quelle coppie che riescono a difendere il loro amore da tutto ciò che accade intorno alle loro vite.

Il giorno di Natale, ritorna l’elegante e raffinato “Diabolik” dei Manetti Bros, ma solo con uno spettacolo, mentre dal 26 dicembre inizieranno le proiezioni di una favola senza tempo: il remake di West Side story” di Steven Spielberg, il pluripremiato regista che stavolta si è cimentato nel rifacimento del celebre musical degli anni cinquanta per parlarci di oggi. Le canzoni del film sono tutte in lingua originale sottotitolate in italiano. Sempre dal 26 dicembre è in programma “Glifford -Il cane Rosso”, un classico della letteratura americana dedicato ai più piccoli, per raccontare il forte legame tra bambini e animali.

Il 1° gennaio si comincia il nuovo anno con “7 donne e un mistero” di Alessandro Genovesi, una commedia in giallo con un’eccezionale cast femminile, che si ispira al film di Francois Ozon Otto donne e un mistero. Nel film sette donne di una grande famiglia si ritrovano per festeggiare la vigilia di Natale, ma scoprono che l’uomo di casa, Marcello, è stato ucciso. E sempre dall’anno nuovo un altro film per il pubblico più giovane: l’ultimo film dei popolarissimi youtuber Sofì e Luì : “Me contro te – A spasso nel tempo”, per la regia di Gianluca Leuzzi.

Infine, un film presentato a Venezia 78, che ha conquistato la Francia con 800.000 spettatori: “Illusioni perdute di Xavier Giannoli”, tratto dal celebre romanzo di Balzac. Un film sull’avvento del capitalismo, sulla supremazia del mercato e sulla legge del profitto dove il protagonista, il giovane poeta Lucien, si trasferisce a Parigi in cerca di successo ma vi trova un’aristocrazia che lo ostacolerà in ogni modo.

PROGRAMMA DAL 23 /12 AL 10/01 SUPEREROI di Paolo Genovese (ITA 202, 115’)

giovedì 23 ore 21,15

sabato 25/12 ore 17,00 -21,30

domenica 26/12 ore 18,40-21,15

lunedì 27/12 ore 19,00 martedì 28/12 ore 21,15

mercoledì 29/12 ore 19,00

giovedì 30/12 ore 21,15 DIABOLIK di Marco Manetti, Antonio Manetti (ITA. 202, 134′)

sabato 25 ore 19,00WEST SIDE STORY di Steven Spielberg (USA 2021, 156’)

domenica 26/12 ore 16,00

lunedì 27 /12 ore 21,00

martedì 28/12 ore 18,00

mercoledì 29/12 ore 21,00

CLIFFORD – IL GRANDE CANE ROSSO di Walt Becker (USA 2021, 96′)

lunedì 27/12 ore 17,00

martedì 28/12 ore 16,00

Speciale Natale ingresso 5€ per tutti 7 DONNE E UN MISTERO di Alessandro Genovesi (ITA 2021, 82’)

Sabato 1° gennaio ore 17,30- 21,15

Domenica 2 gennaio ore 18,00 – 19,40 – 21,15

Lunedì 3 gennaio ore 19,10 – 21,15

Martedì 4 gennaio ore 19,10 – 21,15

Mercoledì 5 gennaio ore 19,10 – 21,15

Giovedì 6 gennaio ore 17,30 -21,15 ME CONTRO TE – PERSI NEL TEMPO di Gianluca Leuzzi (ITA 2022, 68’)

Sabato 1°/01 ore 16,10 – 19,20

Domenica 2/01 ore 16,40

Lunedì 3/01 ore 18,00

Mercoledì 5/01 ore 18,00

Giovedì 6/01 ore 16,10-19,30

Sabato 8/01 ore 17,00

Domenica 9/01 ore 16,40 ILLUSIONI PERDUTE di Xavier Giannoli (FR 2021, 144’)

Venerdì 7/01 ore 18,10 – 21,00

Sabato 8/01 ore 18,10-21,00

Domenica 9/01 ore 18,10-21,00

Lunedì 10/01 ore 18,10 -21,00 Le regole per accedere al cinema in vigore dal 6/12/21:



indossare sempre la mascherina chirurgica o ffp2.

E' consigliata la prenotazione da effettuare sul nostro sito www.cinemamargherita.com come richiesto dalla normativa per il tracciamento sanitario antiCovid; igienizzare le mani all'ingresso, consentito solo ai possessori di SUPER GREEN PASS; indossare sempre la mascherina chirurgica o ffp2. La normativa prevede la capienza al 100% ma al Margherita si preferisce mantenere una capienza che non supera il 75%. Sarà possibile ricevere la programmazione direttamente su Whatsapp scrivendo "ok" al numero 391 7156986. Biglietti: 6,50 interi /5,00€ ridotto o con tessera abbonamenti €30,00 – tessera € 5,00

