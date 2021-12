La tesi della giunta è che l’aumento del costo dei pedaggi orari nella zona del centro, del lungomare (per il periodo estivo) e del Paese Alto, sia stata una mossa necessaria per far fronte al pagamento del mutuo contratto dal Comune per finanziare i lavori sul lungomare. La stessa logica sarebbe alla base dell’aumento del costo dei ticket per le mense. Guarda la video intervista

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una conferenza stampa ad alta tensione quella sul tema degli aggiornamenti delle tariffe e dei servizi svoltasi giovedì 23 dicembre presso la Sala Consiliare del Comune di San Benedetto.

Il tema sul tavolo, già di per sé tutt’altro che popolare, si è fatto particolarmente spinoso a causa delle accuse del sindaco Antonio Spazzafumo e dell’Assessore al Bilancio Domenico Pellei, i quali hanno rimproverato alla stampa di aver scritto inesattezze in merito ai rincari.

La tesi della giunta è che l’aumento del costo dei pedaggi orari nella zona del centro, del lungomare (per il periodo estivo) e del Paese Alto, sia stata una mossa spiacevole ma necessaria per far fronte al pagamento del mutuo contratto dal Comune per finanziare i lavori sul lungomare.

La stessa logica sarebbe alla base dell’aumento del costo dei ticket per le mense il quale, inevitabilmente, ha ricadute dirette sui bilanci delle famiglie con bambini e ragazzi che usufruiscono delle mense scolastiche.

A questo proposito il sindaco Antonio Spazzafumo si è espresso così: “Ci troviamo in un contesto di aumenti generali in cui, tra le altre cose, scarseggiano anche le materie prime. Ciò nonostante abbiamo deciso di voler fare le cose per bene ai fini di un miglioramento effettivo della viabilità cittadina e dei servizi pubblici, ma per farlo sono necessarie misure che, inevitabilmente, non faranno tutti contenti“.

Alle sue parole fanno eco quelle dell’Assessore al Bilancio Domenico Pellei che, rivolgendosi in particolar modo alla stampa, ha aggiunto: “Stiamo mettendo la faccia su questa faccenda dell’aumento delle tariffe per i pedaggi e per i ticket delle mense, non ci siamo semplicemente svegliati per poi decidere di colpo che i costi di questi servizi andavano aumentati. La rata annuale per la riqualificazione del lungomare è di 366 mila euro il che si è tradotto in un aumento ad 1,70 euro del costo del pedaggio. Non è una misura piacevole, ma da qualche parte questi soldi vanno pur presi”.

L’intervento finale è stato quello dell’Assessore alle Attività Produttive Laura Camaioni che ha concluso: “Abbiamo fatto il più possibile con il pochissimo tempo a nostra disposizione per attrezzare la città al periodo natalizio, penso che questo dimostri quanto la nostra giunta sia attenta alle esigenze della nostra comunità”.

