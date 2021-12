Knoflach 6 Sufficienza per il portiere austriaco, incolpevole su i due gol degli avversari. Non compie parate miracolose ma fa ripartire bene in diverse circostanze le azioni dei rossoblu.

Alboni 5,5 Prestazione poco convincente dell’ex Imolese che perde qualche pallone di troppo e si propone meno in sovrapposizione.

Zgrablic 5+ Il croato trova difficoltà anche in questa gara: non si intende con Pica nell’occasione del gol dell’1-0 dei padroni di casa e al 40′ st marca male Del Vecchio che riesce a girarsi per il cross, Percuoco spara alto e salva la Samb.

Pica 5 Dopo la bella partita con il Tolentino, arriva una brutta gara del giovane difensore rossoblu. Non si intende con Zgrablic sbagliando un passaggio che mette in porta Romeo, che non perdona. Viene ammonito al 11′ st e si fa espellere nel finale dopo aver commesso un fallo che si poteva evitare.

Lorenzoni 6+ Limita come può Romeo nel primo tempo e nel secondo tempo gli prende le misure disputando una buona gara. Si propone in sovrapposizione più volte. Viene ammonito al 25′ st.

Frulla 6 Occupa la posizione dello squalificato Lulli, gestisce il centrocampo come può in modo sufficiente.

Lisi 5,5 Inizia bene sfiorando il gol al 19′ pt e combatte su ogni pallone, si spegne nel secondo tempo. Esce al 26′ st per De Sena.

Zanazzi 6,5 Lotta e corre in mezzo al campo, si muove bene tra le linee ed è suo l’assist vincente per il pareggio di Fall. Viene ammonito al 7′ st.

Di Domenicantonio 7 Anche oggi si conferma la mina vagante e il giocatore con più qualità della Samb, molte azioni offensive passano dai suoi piedi: sono suoi l’assist, per il pareggio di Peroni, e il tiro deviato che porta in vantaggio dei rossoblu che valgono i primi tre punti in trasferta.

Peroni 6 L’ex Matelica trova difficoltà nel saltare l’uomo e perde qualche pallone di troppo. Al 3′ st spreca un’azione offensiva preferendo il tiro, che finisce alto, invece di servire i compagni al centro dell’area. Sufficienza solo per il gol del momentaneo 1-1 dove attacca bene sul primo palo e deposita in rete.

Fall 7 Dopo il gol che è valso i tre punti contro il Tolentino, compie una grande prestazione gestendo bene molti palloni che rendono la Samb pericolosa: il gol di Peroni nasce grazie a lui dopo aver stoppato il pallone ed aver servito sulla destra Di Domenicantonio. Colpisce sfortunatamente una traversa dopo aver ricevuto il pallone da De Sena sul secondo palo. Segna il suo secondo gol consecutivo deviando il cross effettuato da Zanazzi.

De Sena 5,5 Entra al 26′ st al posto di Lisi. Inizia bene servendo un ottimo pallone nell’occasione della traversa di Fall ma per il resto della gara perde e gestisce male dei palloni tra cui uno in contropiede in superiorità numerica.

Fabretti s.v. Entra negli ultimi minuti a gara quasi conclusa

Varga s.v. Entra nel recupero a partita finita

Alfonsi e Visi 7 Guidano la Samb da due gare ed escono vincenti contro il Tolentino e l’Aurora Alto Casertano con 6 punti di cui 3 in trasferta, che dall’inizio della stagione fino ad oggi nessuno era riuscito a fare. I due mister hanno dato un’impronta ai ragazzi sotto il punto di vista della mentalità e della cattiveria agonistica che non si vedeva prima della gara di Tolentino. La squadra è corta ed è penalizzata da squalifiche e infortuni, ma è riuscita a ribaltare il risultato. A livello di gioco ci sono molte difficoltà e si commettono molti errori ma oggi l’importante era vincere. Si avvicina la zona salvezza ed ora è a sole due lunghezze con qualche innesto in più e i rientri degli infortunati, la squadra potrebbe arrivare più in alto della zona play-out.

