Tutto pronto allo Stadio “P. Leonardo” per la gara valevole per la diciottesima giornata di Serie D Girone F.

Note: Pietramelara, 9° nuvoloso. Campo stretto in sintetico. Padroni di casa in completo bianco, Samb in tenuta rossoblu.

Angoli 2-0

FORMAZIONI

AURORA ALTO CASERTANO: Vitiello, Longobardo, Bottiglieri, Mancino, Monteleone, De Carlo, Maydana, Percuoco, Vita, Romeo, Sannia.

A disposizione: Kuzmanovic, De Iorio, Balsamo, Gara, Mema, D’Orta, Del Vecchio, Valentino, Argenziano. Allenatore Rosario Campana

SAMBENEDETTESE: Knoflach, Alboni, Pica, Fall, Di Domenicantonio, Zgrablic, Lorenzoni, Lisi, Peroni, Zanazzi, Frulla.

A disposizione: Abbrandini, Poli, Amoruso, Varga, Amatucci, Angiulli, De Sena, Fabretti. Allenatore Sante Alfonsi

DIRETTA

PRIMO TEMPO

19′ Ripartenza dei rossoblu: Knoflach fa ripartire gli ospiti e serve Zanazzi che percorre tutta la metà campo e poi serve Di Domenicantonio, va alla conclusione ma Vitiello blocca.

20′ OCCASIONE ALTO CASERTANO: cross dalla bandierina dalla destra, al centro di Maydana per il colpo di testa di Monteleone che sfiora il gol.

24′ ALTRA OCCASIONE ALTO CASERTANO: Romeo, dalla destra appoggia indietro per Mancino che crossa in mezzo per il colpo di testa di Percuoco e il pallone finisce di pochissimo sopra la traversa.

28′ OCCASIONE SAMB: Knoflach rilancia il pallone in profondità, esce Vitiello viene scavalcato dal pallone, poi Fall la stoppa e la scarica per il tiro di Lisi che finisce alto.

32′ ANCORA SAMB VICINA AL GOL: rimessa dalla destra per i rossoblu battuta da Alboni verso Fall che tiene il pallone e scarica per Di Domenicantonio che mira il secondo palo, palla che esce di poco.

42′ GOL DELL’ALTO CASERTANO: pasticcio difensivo dei rossoblu con Pica che sbaglia il passaggio verso Zgrablic e Romeo ne approfitta depositando il pallone in rete, 1-0.

45′ L’arbitro non concede il recupero, si va negli spogliatoi con i padroni di casa in vantaggio grazie al gol di Romeo.

SECONDO TEMPO

3′ Occasione sprecata dalla Samb: Lisi serve in area Peroni che va al tiro e finisce alto.

5′ PAREGGIO DELLA SAMB: Fall stoppa il pallone e serve sulla destra Di Domenicantonio che va al cross in mezzo e trova la deviazione di Peroni, 1-1.

7′ Ammonito Zanazzi per aver commesso fallo su Sannia.

