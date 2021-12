Tutto pronto allo Stadio “P. Leonardo” per la gara valevole per la diciottesima giornata di Serie D Girone F.

Note: Pietramelara, 9° nuvoloso. Campo stretto in sintetico. Padroni di casa in completo , Samb in tenuta

Angoli

FORMAZIONI

AURORA ALTO CASERTANO: Vitiello, Longobardo, Bottiglieri, Mancino, Monteleone, De Carlo, Maydana, Percuoco, Vita, Romeo, Sannia.

A disposizione: Kuzmanovic, De Iorio, Balsamo, Gara, Mema, D’Orta, Del Vecchio, Valentino, Argenziano. Allenatore Rosario Campana

SAMBENEDETTESE: Knoflach, Alboni, Pica, Fall, Di Domenicantonio, Zgrablic, Lorenzoni, Lisi, Peroni, Zanazzi, Frulla.

A disposizione: Abbrandini, Poli, Amoruso, Varga, Amatucci, Angiulli, De Sena, Fabretti. Allenatore Sante Alfonsi

DIRETTA

PRIMO TEMPO

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.