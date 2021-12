GROTTAMMARE – Dal 26 dicembre al 9 gennaio, il calendario delle manifestazioni cittadine mette a fuoco l’obiettivo sulle festività natalizie, con qualche novità sulle modalità di partecipazione del pubblico in sintonia con la necessità di mantenere le distanze interpersonali imposte dalla normativa anti-Covid.

Il 26 dicembre, la Festa della Famiglia – dedicata alle coppie che hanno raggiunto anniversari di matrimonio nel corso del 2021 – si terrà interamente tra la chiesa di San Pio V (per la celebrazione della santa messa alle 11.30, seguita dai saluti del sindaco e del presidente del consiglio comunale) e la piazza antistante (per il brindisi augurale).

L’invito a partecipare è stato recapitato a 169 coppie: 59 coppie per i 25 anni di matrimonio (nozze d’argento); 59 coppie per i 50 anni di matrimonio (nozze d’oro); 32 coppie per i 55 anni di matrimonio (nozze di smeraldo); 16 coppie per i 60 anni di matrimonio (nozze di diamante); 2 coppie per i 65 anni di matrimonio (nozze di pietra).

L’elenco si chiude con la “coppia più longeva” della città, che è sposata dal 1947 e ha festeggiato ben 74 anni di matrimonio. Tra i festeggiati, anche un bambino nato in casa a Grottammare nel corso del 2021.

Sempre il 26 dicembre, ma nel pomeriggio, intrattenimento per i più piccoli al Teatro delle Energie con la rassegna Natale a Teatro. Sarà in scena lo spettacolo “Favole al telefono”, tratto dall’omonima opera di Gianni Rosari interpretata dalla Compagnia Fantacadabra (ore 17, con supergreen pass e prenotazione consigliata ai numeri 335 5268147 / 328 6722921. Ingresso 6 euro).

Il giorno di Santo Stefano si chiude con il tradizionale Gran Concerto di Natale per coro, solista e strumenti della Corale Sisto V. L’evento diretto dalla M.a Stefania Pulcini è parte del cartellone degli appuntamenti dedicati al 5° centenario della nascita del pontefice grottammarese (ore 21, chiesa di San Pio V).

Preceduto di qualche giorno dall’ultimo appuntamento di Natale a Teatro (“La Befana vien di notte” 2 gennaio, ore 17 – Teatro delle Energie, con supergreen pass), lo spettacolo della Discesa delle Befane (5 gennaio, ore 17, piazza San Pio V) quest’anno cambia veste.

Le “vecchine” della Compagnia dei Folli si caleranno come da tradizione dal campanile di piazza San Pio V, ma gli spettatori assisteranno allo spettacolo seduti, previa prenotazione del posto. Le Befane provvederanno come sempre alla consegna dei regali direttamente al posto, a tutti i bambini. Spettacolo gratuito. La prenotazione sulla piattaforma www.eventbrite.it è già aperta.

Intanto, è sempre possibile visitare il Presepe artistico nel Giardino comunale, dove i volontari dell’associazione Presepe Vivente Grottammare hanno creato un allestimento riproducendo 16 scene a corollario della rappresentazione della Natività.

Per partecipare agli eventi è obbligatorio il possesso del green pass e l’uso della mascherina (ad eccezione dei bambini sotto i 6 anni).

