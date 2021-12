Match valido per la 16esima giornata di Serie D 2021/22

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al “Riviera delle Palme” per Porto d’Ascoli-Vastese, gara valida per la 16esima giornata di Serie D.

NOTE

Cielo poco nuvoloso e temperatura che si aggira attorno ai 10°C.

FORMAZIONI

PORTO D’ASCOLI (4-3-3) Testa, Petrini, Pasqualini, Passalacqua, Sensi, Rossi, Evangelisti, Nociaro, Clerici, Sapone, Napolano. All Ciampelli.

VASTESE (4-3-3) Di Rienzo, Ceccacci, Diallo, Di Filippo, Allegra, De Angelis, Lenoci, Agnello, Alonzi, Scafetta, Monza. All D’Adderio.

ANGOLI 4-1

AMMONITI Monza Ceccacci

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

8′ GOL DELLA VASTESE Agnello calcia dal limite dell’area e batte Testa, dopo una deviazione di Sensi. 0-1.

15′ RADDOPPIO VASTESE: corner per la Vastese, calcia Agnello sul primo palo dove si avventa Scafetta che di testa batte l’estremo difensore orange. Inizio difficilissimo per i ragazzi di Ciampelli.

25′ Primo angolo per il Porto d’Ascoli che cerca una reazione. Napolano calcia sul primo palo, ma nulla di fatto.

32′ Sapone reclama un calcio di rigore per una trattenuta ma l’arbitro lascia correre.

37′ Punizione dai 35 metri di Napolano. La barriera respinge.

44′ Calcio di punizione di Angello dai 25 metri. Blocca Testa.

45′ Finisce senza recupero il primo tempo.

SECONDO TEMPO

45′ Subito due cambi per Ciampelli: dentro Petricci per Sapone e Pietropaolo per Evangelisti.

50′ Petrini batte lunghissimo la rimessa laterale, Sensi spizza di testa ma Di Rienzo para.

52′ Ammonito Testa per un battibecco con l’arbitro.

55′ GOL DI PASQUALINI: accorcia le distanze il Pda, con un gran sinistro da fuori.

60′ Entra Alessandro, ex Samb, per Lenoci.

65′ Ammonito Ceccacci per fallo tattico su Napolano.

70 Escono De Angelis e Monza per Sansone e Altobelli.

80′ Cambio insolito per Ciampelli. Esce il portiere Testa ed entra Finori.

85′ BUONA PUNIZIONE DI NAPOLANO: il capitano calcia dai 20 metri, la sua mattonella , ma la sfera finisce sul fondo.

88′ RIGORE PER LA VASTESE: fallo di Passalacqua su Alonzi. Rigore.

88′ FINORI PARA! Ipnotizzato Alessandro dal dischetto.

90 Forcing finale del Porto d’Ascoli. Napolano batte un’ottima punizione ma la sfera termina sul fondo.

95 Finisce qui. Vastese batte Porto d’Ascoli 2-1.

