SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alla vigilia dell’ultima sfida prima dello stop natalizio tra Alto Casertano e Samb, il mister Sante Alfonsi ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Vietato fidarsi dei numeri dei fanalini di coda: “Tutte le gare nascondono insidie e questa ancor di più perchè potrebbe essere l’ennesima trappola in cui cadiamo. Stiamo lavorando sulla testa dei ragazzi e sono sicuro che saranno pronti per questa battaglia”.

Guai a montarsi la testa: “Col Tolentino abbiamo vinto, ma dobbiamo cancellare tutto. Non abbiamo fatto niente, domani dobbiamo scordarci classifiche e pensare solo a dare tutto. Sui campi piccoli e sintetici abbiamo avuto difficoltà, domani non dovrà accadere”.

La coperta è corta: “A livello di defezioni mancherà Lulli che è squalificato, Angiulli lo porteremo ma non sta ancora bene. Knoflach è da valutare, ma indipendentemente da chi scenderà in campo i ragazzi sanno che l’importante è vincere. Condizioni di Varga e Pica? Non sono al 100% ma è l’ultima partita prima della sosta e stringeranno i denti per darci una mano”.

