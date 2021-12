L’ultimo film di Wes Anderson sarà proiettato al cine teatro Concordia di San Benedetto del Tronto mercoledì 22 dicembre alle ore 21,15 per la rassegna di Cineforum.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per la rassegna di Cineforum, mercoledì 22 dicembre, alle ore 21,15, presso il cine teatro Concordia di San Benedetto del Tronto è in programma il film “The French Dispatch” di Wes Anderson.

Candidato ai Golden Globes, il film narra la storia, in un lungo arco di tempo, di una redazione di un quotidiano americano grazie a un eccezionale cast di attori: Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, Elisabeth Moss, Léa Seydoux, Bill Murray, Willem Dafoe, Christoph Waltz, Tilda Swinton, Benicio Del Toro, Frances McDormand, Rupert Friend, Owen Wilson, Adrien Brody, Alex Lawther, Anjelica Huston, Fisher Stevens, Jeffrey Wright, Jason Schwartzman, Henry Winkler, Lois Smith, Griffin Dunne, Mathieu Amalric, Denis Ménochet Ingresso €.5 con tessera FIC 2021/2022 del Cineforum SBT “Buster Keaton”. Il costo della tessera FIC è di €.3.

